Los incendios forestales provocan las mayores emisiones de carbono en España en dos décadas El Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS) alerta de que el aire se ha deteriorado en los últimos años muy por encima de las directrices de calidad del aire de la OMS

El Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS) ha estado monitoreando de cerca el aumento excepcional de las emisiones de carbono como consecuencia de los incendios forestales que siguen asolando España y Portugal en las dos últimas semanas. Una de sus principales conclusiones es que la tasa actual en la península es la mayor registrada por este organismo en dos décadas, en concreto desde 2003.

El CAMS alerta de que las observaciones de la red española de vigilancia de la calidad del aire y del sistema de predicción y vigilancia muestran que la calidad del aire en una amplia zona de España se ha deteriorado, con concentraciones de partículas finas PM2.5 muy por encima de las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establecen una media de 24 horas de 15 picogramos por metro cúbico para PM2.5. Señala, asimismo, que el humo se ha propagado cientos de kilómetros, reduciendo la calidad del aire mucho más allá de las zonas de incendio inmediatas.

Por último, destaca que el humo de los incendios que arrasan gran parte de la península se ha propagado por Francia, Reino Unido y Escandinavia, sumándose al humo de los incendios forestales canadienses que cruzan el Atlántico.

