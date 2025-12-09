Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios médicos se concentran en el Hospital Donostia en el último día de huelga en octubre. ARIZMENDI

«Hoy es un día fundamental, empieza nuestra huelga más larga»

Comienzan los cuatro días de huelga en el que los médicos de los facultativos buscan poder negociar sus propias condiciones laborales y que queden recogidas en el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:56

Comenta

Más de un centenar de médicos se ha concentrado a primera hora de esta mañana en el Hospital Donostia en el primer día de huelga ... de los cuatro que hay convocados para pedir un estatuto médico y facultativo propio. Los facultativos en huelga se han hecho notar a las puertas de la escalinata del centro hospitalario coreando mensajes como «sin medicina no hay sanidad», «hora trabajada, hora cotizada» o «no es vocación es explotación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álava resiste al mayor terremoto de Euskadi, que se registra en cinco municipios de Gipuzkoa
  2. 2 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  3. 3

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  4. 4

    «Hoy es un día fundamental, empieza nuestra huelga más larga»
  5. 5 Borja Sémper evoluciona favorablemente de su tratamiento contra el cáncer: «Llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia»
  6. 6 Muere un vecino de Bizkaia en un choque múltiple en Biescas
  7. 7

    El mapa de las 300 instalaciones en riesgo grave por inundación en Gipuzkoa
  8. 8

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  9. 9

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Hoy es un día fundamental, empieza nuestra huelga más larga»

«Hoy es un día fundamental, empieza nuestra huelga más larga»