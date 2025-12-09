«Hoy es un día fundamental, empieza nuestra huelga más larga»

Más de un centenar de médicos se ha concentrado a primera hora de esta mañana en el Hospital Donostia en el primer día de huelga ... de los cuatro que hay convocados para pedir un estatuto médico y facultativo propio. Los facultativos en huelga se han hecho notar a las puertas de la escalinata del centro hospitalario coreando mensajes como «sin medicina no hay sanidad», «hora trabajada, hora cotizada» o «no es vocación es explotación».

Desde aquí partirán en autobús hasta Bilbao, donde el Sindicato Médico de Euskadi ha convocado una manifestación que partirá de la plaza Moyua y que concluirá ante la sede de la delegación de Salud en Bizkaia. Este mismo sindicato ha convocado otra manifestación para este miércoles a las 12.00 horas frente al centro donostiarra.

«Hoy es un día fundamental empieza la huelga y es la más larga que hemos planteado. Nos ha costado mucho llegar aquí, pero estamos unidos. El rechazo ha sido unánime y muestra nuestro rechazo al Estatuto Marco», cuenta la anestesista Elena del Bar.

A las ocho en punto, algunos facultativos han tenido que marcharse a su puesto de trabajo. «Los mínimos que habíamos planteados eran los de cualquier día festivo, pero nos han pedido más y hay mucha gente que se tiene que ir y que querría estar aquí apoyándonos y yendo a Bilbao y no puede», añade.

Hoy es la primera jornada de las cuatro que hay previstas. Mañana la concentración se realizará en San Sebastián por lo que esperan que haya una mayor movilización ya que vendrán médicos de Bizkaia y Álava. En este sentido, la anestesista Elena del Bar también ha querido explicar a los ciudadanos que esto «les afecta» en cuanto a la calidad de la asistencia. «Nosotros somos conscientes que en un momento u otro vamos a ser pacientes y no queremos esta atención», sostiene y se pregunta «cómo puede un médico ver a cincuenta pacientes una mañana». Resalta que se está dando una «deshumanización de la medicina y queremos tratar a los pacientes con amor, cariño y tiempo».

En este sentido se expresa también la pediatra Eider Oñate. «El día de hoy es muy importante porque yo creo que es una de las primeras veces que toda la profesión médica está unida porque el sistema no se sostiene y no podemos seguir así». Oñate pone un ejemplo: «Estoy saliendo de una guardia de 24 horas en las que hemos tenido un máximo de atención de pacientes de niños en urgencias con 240, con 4 ingresos a la UCI pediátrica y acabas destrozado. Es como si hubieras estado en la guerra un día entero. Intentaremos seguir peleando, lo único que pedimos son cosas muy claras, entre ellas es negociar nuestras condiciones de trabajo, que no nos las negocien otros estamentos. Estamos todo el día trabajando y merecemos tener unas condiciones dignas para poder curar, que es lo que nos gusta. Porque estamos aquí, pero nuestra cabeza está en nuestros pacientes y nos sentimos mal por no estar atendiéndoles, pero tenemos que luchar por nuestras condiciones».

Arededor de 14.000 médicos vascos están llamados a la huelga en el primero de los cuatro días de paro nacional en hospitales y ambulatorios. A la convocatoria de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han sumado el Sindicato Médico de Euskadi (SME) o el Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa (Comgi), entre otros, para mostrar el rechazo de la profesión médica a la reforma del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de la plantilla del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesta por el Ministerio de Sanidad.

Entre las reclamaciones de los galenos está el cómputo de la jornada y las guardias. Según explica el colectivo de médicos, la propuesta deja abierta la puerta a trabajar una media de hasta 45 horas semanales, con picos mucho mayores. Para atajar esas jornadas interminables proponen que la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria no exceda de las 17 horas ininterrumpidas, y que las guardias localizadas se reconozcan como tiempo trabajado a todos los efectos, incluidos descansos y compensaciones.

También solicitan la eliminación progresiva, en los próximos tres años, de la jornada complementaria obligatoria, de modo que cualquier tiempo trabajado más allá de las 35 horas semanales sea voluntario, incentivado con una retribución adecuada y acompañado de descansos compensatorios justos.

Asimismo, piden que el acceso al grupo A+ de la clasificación profesional quede reservado al personal médico y a los titulados superiores, en función de la responsabilidad y la naturaleza de sus funciones. Las reivindicaciones incluyen también la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, mediante el reconocimiento de las actividades de riesgo y la consideración del 100% de la jornada extraordinaria. Reclaman que las pagas extraordinarias incorporen no solo una mensualidad, sino también los trienios y todos los complementos retributivos.