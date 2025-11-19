Suben las hospitalizaciones en Euskadi por el aumento de las enfermedades respiratorias

Las hospitalizaciones han aumentado en Euskadi empujadas por las enfermedades del aparato respiratorio. Es la principal conclusión que se extrae de la última estadística de ... morbilidad hospitalaria publicada este miércoles por el Eustat. Los datos cifran en 241.936 el número de personas que fueron ingresadas en estos recursos durante 2024, lo que supone un incremento del 2,7% respecto a los pacientes que precisaron de una cama hospitalara el ejercicio anterior.

La estadística destaca un fuerte aumento de los ingresos atribuibles a diferentes enfermedades del aparato respiratorio, que han aumentado por tercer año consecutivo con un crecimiento del 7,2% en 2024 respecto al curso precedente. Estas patologías son las más frecuentes entre las personas de más de 80 años que terminan ingresando en un hospital, especialmente por neumonías, aunque también entre la población menor de 15 años. Entre estos últimos destacan la hiperatrofia de las amígdalas y adenoides.

Eustat explica que las enfermedades respiratorias «cobraron mayor importancia» durante el mes de enero, cuando se registró el mayor número de fallecimientos en los hospitales de Euskadi, un 10,5% del total. Coincide que durante las primeras semanas del año se suele alcanzar el pico de casos de gripe u otras dolencias propias de esta época del año como la neumonía.

Estas patologías respiratorias (12%) están detrás de la mayoría de ingresos que sufren las mujeres vascas, por delante de los problemas digestivos (11,9%). Ambas causas se han posicionado por delante de las hospitalizaciones por procesos obstétricos, que en los últimos quince han han caído de forma continua para que otros grupos de enfermedades frecuentes cobren más peso.

Más allá de estas enfermedades del aparato respiratorio, las del aparato digestivo continúan siendo las principales causas de ingreso en Euskadi con el 13,5% de los casos totales. Le siguen de cerca las del aparato circulatorio (12,6%). A más distancia aparecen las hospitalizaciones por traumatismos o lesiones (9,6%) y los tumores (9,3%).

Como dato significativo, la estancia media en los hospitales vascos diminuyó ligeramente hasta los 4,5 días. Para ello se tienen en cuenta las jornadas que transcurren desde la fecha de ingreso del enfermo hasta que estos reciben el alta y regresan a sus domicilios. No obstante, hay ocasiones en que los enfermos precisan de estancias más prolongadas en estos recursos. Es el caso de los pacientes con trastornos mentales y del comportamiento (14,2 días de media), las enfermedades originadas en el periodo perinatal (8,9) o las infecciosas y parasitarias (8,4).

En cuanto a la titularidad del centro en el que fueron ingresadas estas 241.936 personas en Euskadi, el 85,6% acudieron a un hospital público. Esto quiere decir que el número de hospitalizaciones en clínicas privadas descendió un 2,1% durante el último año. Más de la mitad de enfermos que precisaron esta asistencia tenía más de 65 años, siendo mayor la proporción entre los hombres.