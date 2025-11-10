El Hospital Donostia opera a más de 150 menores cada mes

Un barco pirata surca los mares en el área de Cirugía Pediátrica del Hospital Donostia. Allí, un par de piratas se disponen a desembarcar ... en una isla desierta para hacerse con un codiciado cofre del tesoro. En esta zona por donde solo el año pasado pasaron 2.000 niños tampoco podían faltar un pulpo, un cangrejo o el temido tiburón, que custodia el ansiado botín. Ojalá ningún niño tuviera que pisar este ala del centro, pero como esa planta tendrá que seguir existiendo, al menos que el ambiente sea lo más agradable posible.

Por lo demás, los dos quirófanos no se diferencian mucho de los demás. Excepto en las dimensiones de la camilla y del instrumental utilizado por el personal sanitario, mucho más reducidos para curar esos pequeños cuerpos en crecimiento. En esas salas se opera a más de 150 menores cada mes. Unas cirugías que tienen «un nivel de complejidad un poquito mayor» que el de los adultos porque el margen de maniobra ante cualquier sobresalto también «es menor», lo que hace que cada segundo sea vital.

Lo expone de forma muy gráfica el enfermero Iker Martín, que ha diseñado un sistema que mejora en un 80% la seguridad de estas intervenciones. «Las operaciones de niños tienen sus peculiaridades porque son personas que tienen menos capacidad respiratoria y eso hace que tengamos menos margen de maniobra», sostiene. Eso se nota a la hora de ventilar o intubar a ese menor, cuya vía aérea es «complicada. Un adulto tiene más sangre, aguanta más la respiración. Todo eso supone que a la hora de que haya algún inconveniente en quirófano, tengamos más margen. Con el paciente pediátrico se reduce todo eso y tenemos que actuar mucho más rápido». Además, «sus estructuras corporales están menos desarrolladas», como ocurre en el caso de los neonatos.

Mayoritariamente estos pequeños son sometidos a cirugías generales como pueden ser una operación de hernia o la extirpación de algún quiste. Aunque las intervenciones de otorrinolaringología son también muy extendidas entre la población pediátrica. Dentro de estas últimas, la más extendida es la amigdalectomía, es decir la cirugía para extirpar las amígdalas, unas masas de tejido ubicadas en la parte posterior de la garganta y que suele ser muy habitual que se infecten a causa de virus o bacterias. Las operaciones de fimosis también están a la orden del día. «La mayor parte son cirugías en las que el paciente puede irse a casa en el mismo día», relata Martín.

Ello no quita para que los equipos quirúrgicos lleven a cabo también otro tipo de intervenciones más complejas como las oncológicas o torácicas tras las que el menor «requiere de un ingreso posterior en la planta de hospitalización».