Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La gripe madruga más que las vacunaciones

El aumento de casos respecto a las cifras de 2024 a estas alturas obedece a un adelanto «no habitual» en la llegada del virus, «pero que ha sucedido más veces»

Iñaki Izquierdo
Izania Ollo (Gráficos)

Iñaki Izquierdo e Izania Ollo (Gráficos)

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:21

Comenta

La gripe ha madrugado este año y las cifras de contagios triplican las de 2024 a estas alturas. Los casos han aumentado un 40% en ... Gipuzkoa en la última semana. Casi doscientos pacientes han tenido que ser ingresados en los hospitales vascos en este inicio de la campaña anual de vacunación, pero los expertos aportan contexto para calibrar la dimensión de estos números.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  5. 5 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  6. 6 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  7. 7

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  10. 10

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La gripe madruga más que las vacunaciones

La gripe madruga más que las vacunaciones