La gripe madruga más que las vacunaciones

La gripe ha madrugado este año y las cifras de contagios triplican las de 2024 a estas alturas. Los casos han aumentado un 40% en ... Gipuzkoa en la última semana. Casi doscientos pacientes han tenido que ser ingresados en los hospitales vascos en este inicio de la campaña anual de vacunación, pero los expertos aportan contexto para calibrar la dimensión de estos números.

Rosa Sancho, responsable de la comisión de vacunación del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, explica que «la gripe, que es estacional, suele aparecer con más frecuencia hacia el final de año. Pero a lo largo de la historia y de las diferentes temporadas, la presentación es variable. No es la primera vez que tenemos un inicio de la epidemia más temprano. No es lo más habitual, pero de vez en cuando ocurre. De la misma manera que ha habido algún año que también ha sido más tardía. No estamos ante algo raro».

Sí advierte de que «esto nos pone en alerta porque para que la vacuna haga efecto, tienen que pasar unos 15 días y es que nos pilla un poco con el pie cambiado, porque todavía hay población que no ha accedido a la vacunación. De ahí la importancia de hacerlo cuanto antes, sobre todo las personas que tienen alguna situación de mayor riesgo, las más mayores o las que tienen alguna enfermedad crónica. La población infantil también, porque son los principales transmisores de la gripe. Ese sería el mensaje, pero no debemos asustarnos en pensar que este año va a ser algo terrible».

Las cifras de este año resultan llamativas, pero Rosa Sancho ofrece una explicación. «Se ha adelantado y está habiendo más ingresos por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se presenta antes todavía hay población a la que no le ha dado tiempo a vacunarse o aunque se haya vacunado todavía la vacuna no ha hecho efecto. Y si son personas que son más vulnerables, tienen más posibilidades de ser hospitalizadas. Es lo que estamos viendo, porque la gripe es una enfermedad grave».

CASOS DE GRIPE REGISTRADOS EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE VACUNACIÓN 2024 573 1.735 2025 0 500 1000 1500 2000 COMPARATIVA DE CASOS EN ESTAS DOS SEMANAS Semana anterior 533 Semana pasada 583 0 100 200 300 400 500 600

Los 'vacunódromos'

En Bizkaia ya se ha puesto en marcha un 'vacunódromo para acelerar la inmunización de la población. Sancho es partidaria de estas instalaciones: «Poner estos centros sin cita es sumamente importante. Es algo que quizás se debería hacer siempre, facilitar el acceso de la población a la vacunación. En otras comunidades hace años que se hace esto –asegura–. No me gusta la palabra 'vacunódromo'; yo hablaría de puntos de vacunación sin cita y con un horario ampliado de manera que cualquiera pueda acudir sin problemas. El mensaje es claro: no pierdan tiempo y vacúnense cuanto antes porque esto está subiendo antes que otras temporadas».

Uno de los retos es que «una de las características del virus de la gripe es que tiene una mutación continua, y de ahí las dificultades que siempre tenemos a la hora de que la vacuna coincida plenamente con el virus que circula. Es imprevisible. De momento, no se ha detectado alguna cosa especialmente problemática, y todavía es pronto. Se hace una vigilancia activa para caracterizar el tipo de virus y tendremos datos mucho más claros para ver qué tipo de virus es el que está circulando y si realmente va a coincidir bien con el de la vacuna o no. Esto se vigila continuamente, semana a semana».

40% De aumento de contagios en la última semana 75% Camas ocupadas en hospitales de Osakidetza 192 Personas ingresadas este mes

«Es una enfermadad grave»

Rosa Sancho también quiere dar otra batalla, la de no perder el respeto a la gripe. «Hay una cosa que la población tiene que tener clara: la gripe es una enfermedad grave. Por eso, cuando se inicia la vacunación insistimos en que es tan importante que la población se vacune. En este momento es urgente, viendo cómo están subiendo los casos, que la población se vacune cuanto antes».

Insiste en que «una gripe no es ninguna tontería, es una enfermedad grave. Incluso en personas que no tengan una patología puede complicarse, porque además la gripe favorece la infección por otros microorganismos. Creo que es algo que la población debería ir interiorizando, que la gripe es grave. La gripe puede causar hospitalizaciones, puede matar y también hospitaliza a niños sanos. Que vayan interiorizándolo y se vacunen sin lugar a dudas.

VACUNACIÓN 100% 299.017 Dosis administradas (13,06% de la población) 71% De las personas en residencias ya están vacunadas 50% 11.856 34% Niños de entre seis meses y cinco años (17,67% de la población) ya están vacunados De las personas de 60 o más años están ya vacunadas 0% 34% De las personas de 60 o más años están ya vacunadas

Preguntada por si el Covid tiene alguna incidencia combinada con esta gripe, la experta afirma que «no, lo que pasa es que el Covid todavía no ha marcado una clara estacionalidad y la temporada pasada y la anterior vimos que en esta época no ha sido una gran incidencia. Sin embargo, hemos tenido un aumento de Covid hacia la primavera-verano. Hay una competencia entre microorganismos y cuando uno sube mucho está ocupando el espacio de otros. Vimos la temporada pasada que se sitúa más hacia el final de la gripe, pero sí se insiste en la vacunación, porque el coinfectarse con más de un microorganismo aumenta el riesgo muchísimo.

Sancho resume «las ideas claves: la gripe es una enfermedad grave, tenemos una vacuna disponible que, aunque no sea la mejor que quisiéramos tener y tenga una protección limitada, nos va a proporcionar una protección y en este momento está la accesibilidad plena a la población. Tener un punto de vacunación sin cita facilita mucho, porque si alguien no está muy por vacunarse y se le ponen problemillas, entonces es más difícil. Si tenemos un punto al que podemos ir sin cita en cualquier momento eso facilita mucho. Es algo en que sí que hemos insistido muchas veces. En la vacunación es clave la accesibilidad a la población, y no hay otra accesibilidad mayor que poder ir sin cita».