El Gobierno Vasco confirma un caso de sarampión en Álava contagiado en otra comunidad En Euskadi la vacuna contra el sarampión está recogida en el calendario de vacunación infantil DV Jueves, 9 mayo 2019, 15:58

El Departamento de Salud ha confirmado un caso de sarampión en Álava de un hombre residente habitual en esta provincia que resultó contagiado durante una visita a unos familiares en otra comunidad autónoma durante la Semana Santa.

En lo que va de año se han confirmado siete casos de esta enfermedad vírica en Euskadi, cuatro en Bizkaia, dos en Álava y uno en Gipuzkoa. El caso del que se ha informado este jueves no está incluido en este cómputo al haber sido un contagio fuera del País Vasco, según han indicado desde el Departamento de Salud.

Siguiendo el protocolo de actuación, el Servicio Vasco de Salud ha iniciado ya las actuaciones pertinentes para evitar nuevos contagios, aplicando medidas de aislamiento y dando inicio al estudio de contactos del nuevo afectado, ha informado el departamento que dirige Nekane Murga en una nota de prensa.

Salud recuerda que todas las personas que no han pasado la enfermedad o que no están adecuadamente inmunizadas son susceptibles de contraerla si no están adecuadamente vacunadas.

En Euskadi la vacuna contra el sarampión está recogida en el calendario de vacunación infantil y la cobertura de la primera dosis de la triple vírica (sarampión, papeas y rubeola) es del 96,05 % y del 94,7 % en la segunda dosis.

Salud ha destacado la relevancia de la vacunación para prevenir enfermedades infecciosas graves y que pueden tener consecuencias en ocasiones mortales, así como la seguridad actual de las vacunas.