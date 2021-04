El Gobierno quiere un acuerdo para limitar los eventos multitudinarios hasta otoño La propuesta de Sanidad es que las provincias con más de 250 casos de incidencia no puedan celebrar ningún tipo de concentración ni siquiera en exteriores MELCHOR SÁIZ-PARDO y ÁLVARO SOTO Madrid Lunes, 19 abril 2021, 12:16

El Ministerio de Sanidad quiere que la Comisión de Salud Pública cierre un nuevo acuerdo esta misma semana para limitar al máximo los eventos multitudinarios mientras no se alcance la inmunidad rebaño con un 70% de inmunizados, un objetivo que el Gobierno espera alcanzar a finales de agosto. La propuesta de Carolina Darias y su equipo es establecer cuatro escalones según el riesgo epidemiológico provincial y en función de esa situación sanitaria abrir más o menos la mano con las aglomeraciones con vistas a las vacaciones de este verano en el que no habrá ya estado de alarma.

Así, en las provincias en «riesgo extremo» en las que se superan los 250 casos de incidencia acumulada directamente no se podrán celebrar actos «culturales, deportivos, religiosos» ni «festivales o conferencias» en los que «se agrupa un elevado número de personas», ya sea en el exterior como en el interior. Actualmente son cerca de una quincena las provincias que están en lo más alto de la escala.

En las provincias con riesgo alto (entre 150 y 250 de incidencia) los aforos máximos serán del 50% y 250 personas en exteriores y del 40% y 75% en el interior, siempre que haya un asiento de distancia o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos entre las diferentes burbujas de convivientes. Si no se pueden guardar estas distancias, entre los distintos grupos se recomienda también «la suspensión de todos los eventos y actividades multitudinarias» en esas provincias con niveles altos de contagios.

En las zonas de «riego medio» (50 a 150 de incidencia) los aforos serán del 75% en el exterior con un máximo de 500 personas y 50% en el interior con 150 como tope. Y en las provincias en nueva normalidad (menos de 50 casos cada 100.000 habitantes) habrá actividades con un aforo máximo al 75% en el exterior y 60% en el interior y con un máximo de 1.000 personas en exterior y 300 en interior.