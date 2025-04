La Generalitat vacunará desde el lunes a policías nacionales y guardias civiles

Cristian Reino Barcelona Jueves, 29 de abril 2021, 14:53 Comenta Compartir

El Govern catalán acatará la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el lunes que viene empezará a vacunar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que trabajan en Cataluña. Lo han confirmado los sindicatos policiales, los mismos que denunciaron a la Consejería de Salud por lo que entendían como un trato discriminatorio por parte de las autoridades sanitarias catalanas. El 80% de los agentes de los Mossos, por ejemplo, han recibido ya su dosis contra el covid, mientras que en el caso de los guardias civiles no supera en Cataluña el 6%. El TSJC dio diez días al Govern para equilibrar esta diferencia porcentual y el Gobierno catalán cumplirá con los plazos.

Jucil y Jupol, los dos sindicatos denunciantes, han señalado que ya se han empezado a solicitar los censos de los agentes a vacunar y que desde la Guardia Civil se les ha confirmado que las vacunaciones comenzarán a partir del próximo lunes 3 de mayo. La vacuna que se les inoculará será la de Moderna y la campaña se hará en cuatro comandancias de Cataluña. «Se pone fin a una injusticia por parte de las autoridades catalanas hacía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», han apuntado los sindicatos policiales. «La Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas», han añadido.

Los grupos de la oposición han cargado con dureza esta mañana contra el Govern por la no vacunación de agentes de policía estatales. El PP ha señalado que si no se les ha incluido en el plan de vacunación es porque «estas personas representan al Estado y al Govern todo aquello que huele a Estado le produce urticaria». Los populares han acusado a la consejera de Salud de «dejar a estas personas desprotegidas con un virus de esta magnitud por venganza, porque no son de los suyos en ese afán que tienen por clasificar entre buenos y malos según la admiración que profesen al régimen». Lorena Roldán ha acusado al Govern de guiarse por «criterios de odio y no por criterios sanitarios». «Esperamos que el Govern corrija la prevaricación y proceda al cese de Argimon (número 2 de Salud) y de todos los responsables del incumplimiento de la estrategia de vacunación», según Ciudadanos. Vox ha calificado la actitud del Ejecutivo catalán en este sentido de «supino sectarismo». En la sesión de control al Gobierno catalán, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha criticado la «judicialización» de la campaña de vacunación. Vergés ha pedido que no se judicialice el trabajo de los profesionales sanitarios y que no se cuestione su plan de vacunación. Según ha reiterado, «el objetivo es vacunar a toda la población de Cataluña».