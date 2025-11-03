Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kontxi Vecino posando en frente de la Zurriola.

«La formación de los cuidadores es clave para evitar caídas en casa»

La geriatra Kontxi Vecino, que hoy imparte una charla en Donostia, señala que «además de las consecuencias físicas, el paciente puede sufrir miedo tras un accidente»

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Un tropiezo o un mal paso pueden terminar en tragedia. Las caídas son la segunda causa de muerte accidental a nivel mundial, solo después ... de los accidentes de tráfico, según la Organización Mundial de la Salud. En términos globales, se registran 37 millones de caídas al año. Este peligro es aún mayor para las personas mayores, ya que «un tercio de los adultos mayores sufre al menos una caída al año», explica Kontxi Vecino, doctora geriatra del Hospital de Eibar, que hoy imparte una charla –a las 16.00 horas en el Paseo Urumea número 3 de Donostia–, como parte del seminario organizado por la Asociación Pro para el Cuidado Familiar (APCF). Este seminario se centrará en cómo prevenir las caídas en pacientes frágiles, con un enfoque especial hacia los cuidadores, quienes desempeñan un papel fundamental en la atención de las personas mayores con dependencia en el hogar. «Son claves para evitar accidentes en un entorno tan vulnerable como el hogar», subraya Vecino.

