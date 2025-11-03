«La formación de los cuidadores es clave para evitar caídas en casa»

Un tropiezo o un mal paso pueden terminar en tragedia. Las caídas son la segunda causa de muerte accidental a nivel mundial, solo después ... de los accidentes de tráfico, según la Organización Mundial de la Salud. En términos globales, se registran 37 millones de caídas al año. Este peligro es aún mayor para las personas mayores, ya que «un tercio de los adultos mayores sufre al menos una caída al año», explica Kontxi Vecino, doctora geriatra del Hospital de Eibar, que hoy imparte una charla –a las 16.00 horas en el Paseo Urumea número 3 de Donostia–, como parte del seminario organizado por la Asociación Pro para el Cuidado Familiar (APCF). Este seminario se centrará en cómo prevenir las caídas en pacientes frágiles, con un enfoque especial hacia los cuidadores, quienes desempeñan un papel fundamental en la atención de las personas mayores con dependencia en el hogar. «Son claves para evitar accidentes en un entorno tan vulnerable como el hogar», subraya Vecino.

Más allá de los evidentes daños físicos que pueden ocasionar las caídas, como hematomas, fracturas o lesiones traumáticas, la geriatra destaca las consecuencias psicológicas, que son igualmente devastadoras. «El miedo a volver a caer puede llevar al paciente al aislamiento social, a una baja autoestima, a la ansiedad y la depresión. En casos graves, puede incluso perder su autonomía», añade.

Por ello, la doctora enfatiza la necesidad de formación para los cuidadores, ya que ellos, incluidos los familiares que cuidan a personas dependientes, deben ser conscientes de los riesgos y cómo prevenirlos. Existen factores tanto internos como externos que aumentan el riesgo de caídas. Los factores ambientales, como una mala iluminación o el uso de calzado inadecuado, son comunes, pero también lo son los factores de salud. «Personas con enfermedades como el Parkinson o aquellas que toman medicamentos sedantes son más propensas a sufrir caídas, ya que estos factores alteran la coordinación y el equilibrio», explica Vecino.

Pero, ¿qué hacer cuando la caída ya ha ocurrido? Según señala esta experta, «lo primero es proteger el entorno y, a continuación, contactar con los servicios de emergencia al 112. Después, se debe comprobar la seguridad del paciente sin moverlo de inmediato».

En una sociedad cada vez más envejecida, más personas se encargan de cuidar a familiares dependientes en sus hogares. Por ello, Vecino y la APCF defienden la importancia de formar a los cuidadores, no solo para prevenir caídas, sino también para saber cómo actuar y evitar que se repitan. «Solo así podrán ofrecer una atención de calidad, mejorando la seguridad y la calidad de vida del paciente».