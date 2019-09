La fisioterapia ayuda a las personas que sufren ansiedad, insomnio o depresión Si el estrés se transforma en perjudicial se llama diestrés. / FOTOLIA Las terapias útiles en estos casos van desde el ejercicio terapéutico y la actividad física adaptada a la equinoterapia o el 'biofeedback' DV Domingo, 1 septiembre 2019, 09:13

La fisioterapia es un complemento eficaz a otras disciplinas que tratan trastornos derivados muchas veces del estrés, como la depresión, el insomnio o la ansiedad, según el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco (COFPV).

Las técnicas fisioterapeúticas ayudan a las personas en su bienestar físico, psicológico, emocional y social, ya que cuerpo y mente están íntimamente relacionados. «Cómo nos movemos, influye en cómo nos sentimos y, cómo nos sentimos influye en cómo nos movemos», dicen los colegiados. Por lo tanto, el fisioterapeuta «es un terapeuta más del equipo multidisciplinar a tener en cuenta en el tratamiento de estas patologías».

Las terapias sugeridas van desde el ejercicio terapéutico y la actividad física adaptada a la equinoterapia o el 'biofeedback'. «Se trata de técnicas eficaces para mejorar el estado de las personas con algún problema de salud mental como el insomnio, la depresión o la ansiedad, que consiguen mejorar su funcionalidad y calidad de vida», explica la vicepresidenta de COFPV, June Ruiz.

Pero, ¿cómo se genera el estrés?

Como explican, el estrés es la respuesta del organismo a cualquier estímulo o condición que cree tensión. Pero se pueden dar dos situaciones. Si el nivel de la respuesta es controlado, esta será beneficiosa, lo que se denomina eustrés. Un ejemplo de esto sería el de un atleta concentrado en conseguir una medalla.

Pero tras alcanzar el objetivo, es necesario volver a la calma -lo que no siempre es fácil. Si no se vuelve a este estado de 'relax', el estrés se vuelve perjudicial para la salud y pasa a denominarse diestrés. Sería el caso del oficinista que no sabe desconectar de sus responsabilidades laborales.

El diestrés puede provocar dolores de cabeza, de estómago, de espalda o de cuello, etc. Si, por desgracia, se llega a esta situación, es el momento de consultar al especialista. «En estos casos, el fisioterapeuta evaluará las intervenciones que puede llevar a cabo desde la fisioterapia y si es necesaria la colaboración de otros profesionales para realizar un abordaje completo de las causas», indica Ruiz.

Un análisis corporal completo determinará las herramientas a elegir para recuperar las salud. El abanico es muy amplio. Algunas de las técnicas más conocidas incluyen la Terapia de la Conciencia Corporal Basal (BBAT, en inglés), la terapia psicomotora, la masoterapia adaptada, la estimulación multisensorial, la actividad física adaptada, la Reeducación Postural Global, la Relajación Progresiva de Jacobson, la equinoterapia o el 'biofeedback'.

Estas terapias pueden ayudar a lidiar con los síntomas de las patologías mencionadas y prevenir el desarrollo de otras enfermedades mentales, además de mejorar la autoestima y calidad de vida del paciente.

«Conocer nuestro cuerpo ayudará prevenir el estrés en el futuro y ese es el mejor tratamiento», dicen desde el Colegio.