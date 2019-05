Ibuprofeno 600mg o paracetamol 1g, no sin receta Un farmacéutico muestra dos cajas, la primera de Ibuprofeno 600mg y el segundo 1g. / Arizmendi Las farmacias que no cumplan esta medida podrán recibir sanciones de hasta 6.000 euros GARAZI REZABAL Viernes, 31 mayo 2019, 14:54

Para comprar ibuprofeno de 600 miligramos o paracetamol de 1 gramo se necesitará receta médica en las farmacias guipuzcoanas. Pero esta medida, aparentemente reciente, en realidad no es ninguna novedad. Ambos productos requerían ya de receta electrónica, en papel o privada, pero desde ahora, por una normativa europea, deberán ir precintadas y con un chip que identifica al farmacéutico que los ha suministrado. Así será más fácil controlar si las farmacias cumplen la norma o no y si un inspector observa que no se está cumpliendo la medida, la ley podría imponer sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros..

Pero, ¿cuál es el motivo principal de esta medida? La salud del ciudadano. El consumo de estos fármacos entre la población es abusivo y la ciudadanía olvida que la ingesta inmoderada de dichos medicamentos puede generar problemas graves de salud.

Entre los perjuicios del Ibuprofeno el Colegio Ofical de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) subraya la irritación gastrointestinal, el riesgo cardiovascular y la alteración funcional renal. Por su parte, en cuanto al paracetamol, el COFG hace hincapié en que el consumo desmedido de este fármaco puede provocar hepatotoxicidad.