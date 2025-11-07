Las farmacias de Gipuzkoa detectan cada semana cuatro reacciones adversas a medicamentos

Ningún medicamento eficaz está completamente libre de provocar una reacción adversa al paciente que lo toma. Náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, cansancio o dolor muscular suelen ... ser los efectos secundarios más habituales que provocan los fármacos. El Departamento de Salud puso en marcha hace un año una red de farmacias centinela con el objetivo de vigilar la seguridad de estos productos sanitarios. Desde entonces, las boticas de Gipuzkoa han detectado una media de 4 reacciones adversas a la semana.

Los objetivos principales de los sistemas de farmacovigilancia son la detección de reacciones adversas, desconocidas y aquellas que se producen con fármacos sujetos a seguimiento adicional. Para ello, un total de 45 farmacias, 15 de ellas en el territorio, forman parte de esta red de vigilancia que en los últimos 12 meses han notificado 356 casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Seis de cada diez (218) procedían de farmacias guipuzcoanas, por las 90 de Bizkaia y 48 de Araba.

Durante el periodo analizado, la red vasca ha notificado 104 (29,2%) casos graves; 52 (14,8%) casos de asociaciones fármaco-RAM desconocidas hasta el momento; y 16 casos en los que estaban involucrados fármacos de seguimiento adicional. Casi dos de cada tres episodios acontecen a mujeres y más de la mitad (52,5%) a mayores de 65 años. Los trastornos más frecuentemente implicados fueron gastrointestinales, del sistema nervioso y generales y locales.

«La farmacia comunitaria es un centro de atención próximo al paciente y cuyo personal es experto en medicamentos y en su uso», explican desde el Departamento de Salud, de ahí que la consejería haya impulsado la creación de un modelo vasco de farmacia comunitaria integrado en los sistemas sanitarios, donde los boticarios «juegan un importante papel en la gestión de la terapia farmacológica, el apoyo a la adherencia y las intervenciones sanitarias preventivas».

Durante el último año hubo 405 fármacos sospechosos implicados en un total de 610 reacciones adversas (un medicamento puede causar más de una incidencia), la mayoría para el tratamiento del sistema nervioso, del cardiovascular y del digestivo y metabolismo.