Dos boticarias atienden a un hombre en una farmacia. Irekia

Las farmacias de Gipuzkoa detectan cada semana cuatro reacciones adversas a medicamentos

La Red de Farmacias Centinela de Euskadi ha notificado 356 casos de sospechas el último año, seis de cada diez desde boticas del territorio

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:03

Ningún medicamento eficaz está completamente libre de provocar una reacción adversa al paciente que lo toma. Náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, cansancio o dolor muscular suelen ... ser los efectos secundarios más habituales que provocan los fármacos. El Departamento de Salud puso en marcha hace un año una red de farmacias centinela con el objetivo de vigilar la seguridad de estos productos sanitarios. Desde entonces, las boticas de Gipuzkoa han detectado una media de 4 reacciones adversas a la semana.

