Seguir una dieta adecuada para las características y salud de cada uno es una de las cuestiones que más nos interesan, de ahí que los consejos de quienes conocen el tema sean seguidos con atención. Es el caso de las recomendaciones que realiza el doctor Felipe Hernández Ramos (San Sebastián, 1966), autor del libro autor del libro 'Comer sí da la felicidad'.

Este experto aborda directamente uno de los consejos nutricionales más extendidos: la necesidad de comer cinco veces al día. Según el profesor del postgrado de Experto en Macronutrición y Micronutrición Aplicada a la Salud y Calidad de Vida de la Universidad de Almería, esta idea es, en gran medida, «un mito». Así, explica que «a no ser que tengas diabetes, tengas hipoglucemia reaccional o una flexibilidad metabólica malísima», el consejo general de comer cinco veces al día no solo no es lo mejor, sino que «en general es lo contrario». No duda en destacar que, en general, «se come demasiadas veces al día».

La razón principal para Hernández Ramos detrás de esta postura radica en la necesidad de descanso del sistema digestivo. El doctor explica que «el aparato digestivo necesita descanso, necesita tiempo», y que no deberíamos estar «dedicando muchos de nuestros recursos a estar siempre digiriendo comida». Insiste en que «Hacen falta espacios de vacío, de dejar tranquilo el aparato digestivo para que estemos centrados en otras cosas». Además, el doctor Hernández subraya la importancia del intestino, al que describe como «el eje central de la PNY, de la psiconeuroinmunoendocrinología; el intestino es el eje central«. Advierte que »si le estamos dando trabajo todo el día puede ser que vaya en detrimento de otros sistemas fundamentales«.

Frente a las cinco comidas, el experto propone un esquema diferente: «tres comidas al día, incluso que pueden ser dos comidas perfectamente». Según el doctor Hernández Ramos, hacerlo así, con una alimentación adecuada, puede aportar beneficios significativos como «ayudarte a reducir inflamación, regular tu energía y mejorar tu salud digestiva».

Asimismo, promueve la aplicación del ayuno cíclico (también llamado intermitente). Explica que con esta práctica «damos al cuerpo el espacio necesario para activar procesos de reparación celular como la autofagia, mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer el equilibrio metabólico».

Así, el mensaje central del Felipe Hernández Ramos argumenta la idea extendida que promuve las cinco comidas, abogando por dar al aparato digestivo el descanso necesario y explorando los beneficios de reducir la frecuencia de las ingestas a tres o incluso dos comidas diarias, complementado, cuando sea apropiado, con el ayuno cíclico.

