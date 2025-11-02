Euskal haurrak behar adina joaten al dira dentistarengana?
Haurren hortz-haginen azterketak behera egin du, eta txantxarrek gora egin dute Euskadin
Yasmina Hernández
Igandea, 2 azaroa 2025, 11:57
Euskadiko 7 eta 15 urte bitarteko hamar haurretatik lau ez dira dentistarengana joaten. PADI programa publikoan urtero parte hartzen dutenen kopuruak behera egin du pixkanaka 2018tik, eta nerabeen artean txantxarrak ugaritu egin dira. Izan ere, 14 urteko euskal gazteen herenak txantxarrak dituzte. Gipuzkoan, bost adingabetik bik ez dute Osakidetzaren doako hortz zerbitzua erabiltzen.
Osasungintzako profesionalak kezkatzen dituen joera bat da. Izan ere, ohartarazi dute prebentziozko berrikuspenik ez izateak etorkizunean aho-hortzetako arazo larriagoak eta garestiagoak ekar ditzakeela.