Osakidetza amplía las pruebas para determinar la inmunidad al virus a cerca de 10.000 personas Los centros de salud de Osakidetza van a ser claves en la realización de las pruebas de inmunidad. / Arizmendi El lunes comienza un cribado en pacientes diagnosticados con Covid pero a los que no se hizo el test, que complementará el estudio de prevalencia impulsado por Sanidad IKER MARÍN Jueves, 23 abril 2020, 22:58

El Departamento vasco de Salud va a poner en marcha desde este próximo lunes dos nuevas herramientas de análisis para conocer el nivel de inmunidad de la población de Euskadi al Covid-19. El Servicio Vasco de Salud pretende con estas medidas conocer la dimensión real que ha tenido la enfermedad y seguir la evolución de la pandemia. Todo ello con el objetivo de adecuar las medidas de salud pública para hacerle frente de la forma más eficaz y segura posible al brote SARS-coV-2. Las dos nuevas herramientas que comenzará a utilizar Salud son un cribado selectivo dirigido a 4.147 personas que fueron diagnosticadas de Covid-19 por sus síntomas pero a las que no se les hizo el test y un estudio de seroprevalencia a más de 5.000 personas para poder evaluar cuántas han pasado ya la infección.

Cribado selectivo (1ª fase) Participantes 4.147 vascos que durante el periodo de mayor virulencia de la epidemia fueron diagnosticados como Covid-19 por sus síntomas pero no fueron sometidos a un test PCR Objetivos Determinar mediante la realización de un test de anticuerpos si tuvieron en aquel momento contacto por coronavirus o sus síntomas se debían a otras patologías. Citas El Consejo Sanitario de Euskadi comenzó el miércoles a citar a esas personas para realizar una prueba que consistirá en una extracción de sangre en su centro de salud. Resultados Serán comunicados a través de SMS

Estudio de seroprevalencia Participantes A nivel estatal se hará la prueba a unas 90.000 personas elegidas al azar. En Euskadi serán más de 5.000 personas las que participarán de forma voluntaria, 1.620 de ellos, guipuzcoanos. Objetivo Conocer la prevalencia del virus, saber cuántas personas han pasado la infección y evaluar los posibles contagios durante el tiempo que dura el estudio. Citas El proyecto abarcará a todas las personas que convivan en un domicilio. Serán convocadas desde sus respectivos centros de salud Resultados Este estudio se compone de tres pruebas. La primera la semana que viene, otra a las 3 semanas y la última, a las 6 semanas.

La principal novedad en relación con estas herramientas diagnósticas tiene que ver con el cribado selectivo dirigido que se va a hacer a 4.147 vascos en esta primera fase del estudio. Esa es la cantidad de personas que durante el periodo de mayor virulencia de la epidemia fueron diagnosticadas como Covid-19 por sus síntomas «pero no fueron sometidas a un test PCR», señaló eset jueves la consejera de Salud, Nekane Murga. El objetivo de este cribado «es que mediante la realización actual de un test de determinación de anticuerpos podamos valorar si tuvieron en aquel momento contacto por coronavirus» o por el contrario la sintomatología fue producida por otras patologías. Es decir, este cribado lo que va a hacer es confirmar o desmentir si esas personas con síntomas tuvieron Covid-19. «Y también poder comprobar si esas personas tienen o no inmunidad», añadió la consejera.

El Consejo Sanitario de Euskadi comenzó el miércoles a citar a esos ciudadanos para realizar una prueba que consistirá en una extracción de sangre en su centro de salud. Otra condición para realizar esta prueba es que entre los síntomas y la prueba que se practique han debido pasar 40 días. Los resultados de este test serán comunicados «de forma rápida a través de SMS».

En cuanto al estudio de seroprevalencia, que ha diseñado el Instituto de Salud Carlos III y que podría retrasarse algún día y no comenzar el lunes -según el ministro-, se realizará en todo el Estado. En Euskadi será Osakidetza la encargada de desarrollar «el trabajo de campo, de hacer las pruebas», además de aportar personal sanitario y la logística necesaria para ello. A nivel estatal, el total de participantes ascenderá a unas 90.000 personas elegidas al azar y «en Euskadi serán más de 5.000 personas las que participarán de forma voluntaria», adelantó Murga. 1.620 de ellos serán guipuzcoanos de todas las edades. El estudio abarcará «a todas las personas que convivan en un domicilio» y serán convocadas desde sus centros de salud. Se les encuestará, se les recogerán muestras para un análisis rápido que será complementado con otra muestra de sangre tomada en el ambulatorio. Estas pruebas se repetirán en tres ocasiones, al inicio del estudio, a las 3 semanas y a las 6 semanas. El objetivo es conocer la prevalencia del virus y «evaluar los posibles contagios con el virus durante este tiempo», dijo la consejera. La fiabilidad de esta prueba, cuyo resultado se conocerá en 10 minutos, se estima en más de un 80%, según los análisis hechos hasta la fecha. Nekane Murga destacó que estas dos iniciativas son «muy importantes desde el punto de vista epidemiológico» y se van a desarrollar en paralelo.

Test y colaboración

Tras anunciar que este jueves por la mañana entró en vigor la orden que regula la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del Covid-19 para todos aquellos centros y servicios sanitarios de diagnóstico clínico de la CAV, Murga quiso dejar claro, y lo hizo de forma tajante, que Salud y Osakidetza «en ningún momento han rechazado la colaboración de nadie y menos en relación a los test para identificar casos». La titular de Salud respondió así a José María Mato, director general de CIC bioGUNE, quien se puso a principios de marzo a disposición de Osakidetza para la realización de PCR de diagnóstico y mostró el miércoles su «frustración» al no recibir una respuesta de Salud. Enfadada, advirtió de que «ninguna persona de este país se ha quedado sin test cuando le ha hecho falta porque no hubiera un laboratorio que lo hiciera». Si así fue, dijo, «ha podido ser porque quizá en ese momento nos faltaban, como al resto de sistemas de salud, hisopos; porque no había EPIs para ir casa por casa en un momento que ingresaban en los hospitales 500 personas al día, o porque nos hemos centrado en que los profesionales atendieran a las 250 personas que estaban en Urgencias o las UCI». La consejera recordó que hacer un test no es solo «una persona metiendo una muestra en una máquina, es mucho más». Hace falta, dijo, un profesional sanitario que indique la prueba, la interprete, tome la muestra con seguridad y se meta en la historia clínica. «Y eso se va a garantizar con la orden aprobada», dijo. Sobre la posible compra de test rápidos, Murga señaló que los disponibles mejoran cada semana y que se comprarán cuando «aporten valor» y mejoren su fiabilidad.