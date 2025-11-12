Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios médicos acceden al Hospital Donostia. SARA SANTOS

Euskadi ha recibido 783 médicos más de los que se han ido a otras comunidades

El País Vasco, con 632 galenos por cada 100.000 habitantes, tiene la profesión más feminizada de España: el 64% de los facultativos en activo son mujeres

Terry Basterra

Terry Basterra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La radiografía que ha realizado la Organización Médica Colegial (OMC) sobre la situación de los facultativos en el conjunto de España deja a Euskadi ... en buen lugar. El País Vasco está entre las comunidades que mejores ratios tienen de médicos y especialistas por habitante. Goza a su vez de un balance positivo a la hora de confrontar los datos de incorporación de profesionales formados en otros territorios, con respecto a los que se marcharon tras adiestrarse en Osakidetza. Y destaca por su alta tasa de reposición de facultativos que cuelgan la bata gracias a la incorporación de jóvenes que garantizan el relevo generacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9 Rosalía conquista por primera vez La Revuelta con humor y naturalidad: «Nunca había estado en un programa tan a gusto»
  10. 10 Rechazan la petición de una médica residente de Osakidetza que reclamaba incluir las guardias en sus pagas extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi ha recibido 783 médicos más de los que se han ido a otras comunidades

Euskadi ha recibido 783 médicos más de los que se han ido a otras comunidades