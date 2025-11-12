Euskadi ha recibido 783 médicos más de los que se han ido a otras comunidades

La radiografía que ha realizado la Organización Médica Colegial (OMC) sobre la situación de los facultativos en el conjunto de España deja a Euskadi ... en buen lugar. El País Vasco está entre las comunidades que mejores ratios tienen de médicos y especialistas por habitante. Goza a su vez de un balance positivo a la hora de confrontar los datos de incorporación de profesionales formados en otros territorios, con respecto a los que se marcharon tras adiestrarse en Osakidetza. Y destaca por su alta tasa de reposición de facultativos que cuelgan la bata gracias a la incorporación de jóvenes que garantizan el relevo generacional.

Con estos mimbres el Estudio sobre Demografía Médica de la OMC deja varias conclusiones. Una de ellas es que los problemas más o menos graves que pueda tener la sanidad vasca, al igual que la del conjunto del país, no son atribuibles a la falta de galenos, sino a otro tipo de cuestiones relacionadas con «una demanda asistencial quizá no bien regulada e incorrectamente gestionada». Algo que da lugar a una «sobrecarga asistencial», sobre todo en la Atención Primaria.

931 médicos colegiados en Euskadi han solicitado desde 2017 el certificado de idoneidad para poder ejercer su profesión en otros países. Disponer de este permiso no significa que se hayan marchado a trabajar fuera, pero sin él no pueden ejercer su profesión.

Euskadi contaba a 31 de julio, fecha en la que se recogieron los datos, con 14.076 médicos colegiados entre el sector público y el privado. Esta cifra supone el 5,1% de todos los doctores que ejercen en el territorio nacional. Trasladado a escala poblacional, el País Vasco cuenta con una tasa de 632 médicos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional está en 568. Se sitúa de esta manera como la quinta comunidad autónoma con mayor tasa de galenos, solo superada por Madrid, Asturias, Navarra y Aragón. Aunque si el foco se pone solo en los médicos que han completado la especialidad en lugar de en aquellos que han finalizado el grado universitario, el País Vasco asciende dos posiciones y se sitúa como la tercera autonomía con mayor proporción de estos profesionales por ciudadano.

En Gipuzkoa trabajan 200 facultativos más llegados de otras regiones. Álava es el único territorio vasco que pierde galenos

Otra área donde la comunidad vasca destaca es la de la movilidad. Es una de las regiones que tiene un saldo favorable en este campo. Ejercen en Euskadi más médicos que iniciaron su carrera en otras comunidades de los que han hecho el camino a la inversa. El balance final refleja que hay en activo en el País Vasco 783 doctores más que estuvieron colegiados en autonomías diferentes antes de desplazarse a Euskadi respecto a los que se han marchado. En el caso de Gipuzkoa trabajan 200 facultativos más llegados de otras regiones.

El informe también se detiene en los galenos vascos que han decidido marcharse al extranjero. Son 932 desde el 2017 los facultativos colegiados en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa que han solicitado el certificado de idoneidad para poder desempeñar la profesión médica en otros países. Representan el 3,2% de los 29.138 graduados médicos españoles que han completado este proceso en los últimos ocho años y medio.

En cuanto al perfil de la plantilla médica vasca, esta es claramente femenina. El 64% de las profesionales son mujeres. Se trata del porcentaje más elevado de todas las comunidades.

La edad es otro aspecto que se analiza en este trabajo. Euskadi, aunque tiene una plantilla médica algo más envejecida que la media nacional –47,96 años de media frente a los 47,49 de España–, no tiene la situación preocupante de Asturias o Aragón, donde la mayoría de sus doctores están cerca, o han superado ya, los 50.