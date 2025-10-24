Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra Mónica García y el consejero Alberto Martínez se han reunido hoy en Zaragoza. Irekia

Euskadi estudia facturar la atención a las comunidades vecinas con las que tiene convenios sanitarios

Sospecha que otras autonomías limítrofes sí le cobran a Osakidetza estas prestaciones asistenciales a vascos en su territorio

Terry Basterra

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:47

Comenta

El consejero de Salud y la ministra de Sanidad mantuvieron este viernes una reunión en Zaragoza para abordar la elevada cantidad que aporta Euskadi al ... fondo de Garantía Asistencial (FOGA) entre comunidades por la atención de sus pacientes desplazados a otras autonomías. El País Vasco aportó en la última liquidación de este mecanismo 169 millones de euros de los 317 a los que ascendió el total de esta caja, más que el resto de autonomías juntas. En el Gobierno Vasco consideran que se trata de una cantidad «desmesurada» para una región en la que vive menos del 5% de la población española. En el Departamento vasco de Salud creen que existe algún tipo de error en la forma de cálculo de este fondo y han solicitado al Ministerio de Sanidad en varias ocasiones que se revise este sistema, al ser el «responsable» de su regulación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  5. 5 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  6. 6 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  7. 7 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  8. 8

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  9. 9

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  10. 10

    El Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria por 2,9 millones para que sus inquilinos no sean desahuciados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi estudia facturar la atención a las comunidades vecinas con las que tiene convenios sanitarios

Euskadi estudia facturar la atención a las comunidades vecinas con las que tiene convenios sanitarios