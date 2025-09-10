Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Euskadi empezará el próximo lunes a vacunar a los bebés de bronquiolitis

La dosis se pondrá principalmente a todos los recién nacidos; a bebés prematuros; y a niños y niñas de menos de 2 años con alguna enfermedad crónica

B.C.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:33

Un año más, y ya es el tercero, Euskadi volverá a vacunar contra el virus respiratorio sincitial (VRS), el patógeno que está detrás de la ... bronquiolitis. El departamento vasco de Salud arrancará el próximo lunes la campaña con la que esperan reducir las consultas en Atención Primaria y Urgencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  4. 4 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6 La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales
  7. 7 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia
  8. 8 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi empezará el próximo lunes a vacunar a los bebés de bronquiolitis

Euskadi empezará el próximo lunes a vacunar a los bebés de bronquiolitis