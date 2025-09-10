Euskadi empezará el próximo lunes a vacunar a los bebés de bronquiolitis

Un año más, y ya es el tercero, Euskadi volverá a vacunar contra el virus respiratorio sincitial (VRS), el patógeno que está detrás de la ... bronquiolitis. El departamento vasco de Salud arrancará el próximo lunes la campaña con la que esperan reducir las consultas en Atención Primaria y Urgencias.

En una primera tanda, siguiendo el orden de prioridad para abordar la inmunización de la población infantil, el suero se administrará a todos los bebés nacidos y se les inmunizará durante toda la campaña (otoño e invierno). Después será el turno de los menores de tres meses y de los bebés prematuros de menos de un año, según ha informado en una nota Osakidetza.

El preparado en cuestión también lo recibirán los niños menores de 2 años con ciertas enfermedades pulmonares, cardiológicas, neurológicas o inmunitarias. A las familias de estos niños los especialistas de Pediatría les informarán directamente.

Desde que se inició el programa de vacunación hace tres años el número de ingresos pediátricos ha ido a menos. Solo el año pasado, en las consultas de Atención Primaria y Servicios de Urgencias de Osakidetza, se consiguió inmunizar a más del 90% de la población diana, lo que permitió reducir en un 35% las consultas en Atención Primaria y Urgencias hospitalarias, y en un 50% las hospitalizaciones por esta enfermedad en menores de 2 años, siendo este porcentaje del 65% en el caso de bebés menores de 3 meses.

El VRS suele empezar con tos y mocos en nariz como un catarro normal, y puede producir fiebre. Al cabo de dos a cuatro días puede aparecer dificultad para respirar que se percibe porque el niño respira más deprisa y le cuesta comer. En ocasiones, se pueden oír ruidos en el pecho como 'pitidos' o percibir otros signos de dificultad respiratoria (hunde las costillas o mueve la tripa a la vez que respira).

Habitualmente se da en forma de epidemia entre los meses de octubre y marzo, con un pico máximo de incidencia entre noviembre y diciembre. Aunque en la mayoría de los casos la bronquiolitis aguda no será grave, suele interferir en la calidad de vida de los pequeños, y también en la de sus familias, durante un tiempo prolongado, además de que ocasiona una sobrecarga importante en el sistema sanitario en un periodo corto de tiempo.

La recomendación habitual para prevenir la bronquiolitis pasa por el lavado frecuente de manos y evitar el humo del tabaco, ya que puede empeorar los síntomas. El lavado frecuente de manos, evitar compartir espacios cerrados muy concurridos, la ventilación de interiores, abstenerse de llevar al hijo o a la hija a la guardería o a la escuela cuando se está enfermo o enferma, o evitar visitas a recién nacidos por parte de personas con sintomatología respiratoria como catarros, tos o mucosidad nasales, son también importantes para evitar contagios.