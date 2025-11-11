Un estudio internacional demuestra que hablar varios idiomas retrasa el envejecimiento El trabajo, publicado en la revista Nature Aging, revela que el multilingüismo protege la salud cerebral y ralentiza los procesos biológicos del envejecimiento

Aprender y hablar varios idiomas no solo enriquece a nivel cultural y social, también puede ayudar a mantenerse joven por más tiempo. Es la principal conclusión de un estudio internacional que se ha publicado en la revista Nature Aging, y que cuenta entre sus autores principales con Lucia Amoruso, Profesora Asociada Ikerbasque e investigadora de Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL).

Los expertos han analizado los datos de 86.149 personas de 27 países europeos y han demostrado que las personas multilingües presentan un envejecimiento bio-conductual más lento que quienes solo hablan un idioma. Según los autores, este hecho revela que hablar varios idiomas puede ralentizar los procesos biológicos del envejecimiento y proteger contra el deterioro relacionado con la edad. «Nuestro trabajo aporta pruebas sólidas de que el multilingüismo funciona como un factor protector para un envejecimiento saludable», indica Amoruso.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores emplearon modelos de inteligencia artificial entrenados con miles de perfiles de salud y comportamiento para estimar la edad biológica de los participantes y calcular la denominada brecha de edad conductual (BBAG), un indicador que mide la diferencia entre la edad real y la edad estimada a partir de variables físicas y cognitivas.

Los resultados muestran que quienes solo hablan un idioma presentan el doble de riesgo de envejecer antes

«Recogimos factores de riesgo (hipertensión, diabetes, problemas de sueño o pérdida sensorial) y factores protectores (educación, cognición, capacidad funcional o actividad física) de los participantes para después calcular la BBAG. Si los valores son negativos, indica que una persona muestra un envejecimiento desacelerado y saludable; pero si son positivos, el envejecimiento es más acelerado», explica Agustín Ibáñez, director científico del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat) y otro de los autores del estudio.

Los resultados revelan que las personas de países donde se habla más de un idioma tienen la mitad de probabilidades de mostrar signos de envejecimiento acelerado, mientras que las monolingües presentan el doble de riesgo de envejecer antes. Este efecto se mantiene incluso tras ajustar por factores lingüísticos, sociales, educativos y de salud.

«El aprendizaje y uso de lenguas activa redes cerebrales vinculadas con la atención, la memoria y el control ejecutivo, además de favorecer la interacción social. Todo ello refuerza la resiliencia a lo largo de la vida», explica Hernán Hernández, investigador de Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat) y coautor del estudio.

Los expertos constatan además que el efecto protector del multilingüismo es acumulativo. Es decir, cuantas más lenguas domina una persona, mayor es su protección frente al deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

Por ello, los autores abogan por incorporar el aprendizaje de idiomas en las políticas de salud pública y educación para mejorar la resiliencia cognitiva y reducir la carga social del envejecimiento.

