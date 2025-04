El estudio del ‘cóctel' de vacunas se conocerá fuera de plazo para el segundo pinchazo

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Miércoles, 28 de abril 2021, 19:55 | Actualizado 20:01h. Comenta Compartir

Los más de dos millones de profesores, policías, militares y bomberos que fueron inoculados en marzo con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca pero a los que ahora Sanidad les niega, por el momento, el segundo pinchazo tendrán que seguir esperando para saber cuál será su futuro. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, echó hoy un jarro de agua fría a todos esos trabajadores ‘esenciales’ que siguen en el limbo porque –reveló- que los resultados del estudio ‘Combivacs’ sobre los efectos de administrar una segunda dosis con una profilaxis de Pfizer no se conocerán hasta mediados de mayo, cuando en muchos casos se hayan cumplido ya los 84 días preceptivos para la dosis de recuerdo. No obstante, la ministra avanzó que el viernes la Comisión de salud Pública volverá a estudiar el tema, aunque no aclaró si tomará una decisión sobre esta cuestión que mantiene en vilo a centenares de miles de personas en España.

Carolina Darias, una vez más, durante la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud rechazó de plano la petición de algunas comunidades –como Madrid o Andalucía- de que se les permita inocular una segunda dosis de AstraZeneca a esos trabajadores menos de 60 años que han quedado en ‘tierra de nadie’, después de que Sanidad ordenara ‘pausar’ la inoculación de la segunda toma tras los dos centenares de casos de extraños trombos notificados en la Unión Europea entre personas de mediana edad recién vacunadas con la fórmula de la Universidad de Oxford, particularmente mujeres menores de 55 años.

Darias solo anunció que la Comisión de Salud Pública podría avanzar «alguna pauta» sobre qué se va a hacer con estas personas en su próxima reunión del viernes, aunque acto seguido sembró más dudas al dar a entender que Sanidad quiere conocer antes los resultados de este estudio del Instituto Carlos III y en el que participan 600 voluntarios.

Fuera de plazo

La ministra tuvo que reconocer hoy ante los consejeros que el tiempo apremia, porque, de hecho, admitió, que hasta hoy no se ha acabado de inocular a todos esos voluntarios. Teniendo en cuenta que, por lo menos, hacen falta un par de semanas para ver los efectos de este cóctel de vacunas, el calendario no casa, porque los primeros trabajadores esenciales deberían volver a ser pinchados en la primera semana de mayo, cuando se cumplen las 12 semanas desde la primera inyección, tal y como fija el prospecto del laboratorio.

La titular de Sanidad dejó la puerta abierta a saltarse ampliamente ese plazo máximo de 12 semanas y recordó que Irlanda ha decidido esperar hasta 16 semanas para decidir qué hace con sus vacunados con AstraZeneca menores de 60 años.

Darias también dejó claro que el Gobierno no considera en absoluto vinculante el dictamen de la semana pasada de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que recomendó a los países a no mezclar vacunas por la falta de evidencias científicas y que instó a los países a retomar de inmediato los segundos pinchazos con AstraZeneca sin límite de edad. De hecho, hizo hincapié en que su departamento sigue mirando muy de cerca la experiencia de países como Francia, Alemania, Finlandia o Suecia que han pinchado una segunda dosis con Pfizer sin estudio previo alguno.

«Estamos intentando generar esa evidencia científica sobre la mezcla de vacunas», explicó Carolina Darias, defendiendo la necesidad de conocer las conclusiones del estudio del Instituto Carlos III. La ministra insistió en pedir «tranquilidad» a los más de 2 millones de afectados por el parón de las inoculaciones y les recordó que hay tiempo y que, en cualquier caso, el primer pinchazo de AstraZeneca ya les resporta un “76% de eficacia frente al virus”.

La única certeza que avanzó la ministra es que la Ponencia de Vacunas ya ha fijado que aquellos trabajadores esenciales que fueron inoculados con AstraZeneca y que previamente habían pasado la enfermedad no recibirán una segunda dosis.