Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

Una medida que el Gobierno ha tomado como consecuencia del aumento de brotes que se han producido tanto en la Península como en Europa

C. P. S.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

España va a exigir que las aves de corral permanezcan confinadas en zonas interiores a partir del 10 de noviembre para prevenir la propagación de ... la gripe aviar, según ha anunciado el Ministerio de Agricultura este jueves, 6 de noviembre. Una medida que el Gobierno ha tomado como consecuencia del aumento de brotes que se han registrado en toda Europa, de los cuales algunos casos han sido a nivel local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  5. 5

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  6. 6 La nao San Juan vuelve a la vida
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar