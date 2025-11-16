Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Día mundial contra el cáncer de pulmón

Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón

El comité de tumores pulmonares del centro donostiarra, el más antiguo de Euskadi, se encarga de perfilar el tratamiento, qué hacer y en qué orden con cada enfermo

Aitor Ansa
Oihana Huércanos Pizarro (gráficos)

Aitor Ansa y Oihana Huércanos Pizarro (gráficos)

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Todos los miércoles a las 8.00 horas arranca la sesión semanal del comité de tumores pulmonares del Hospital Donostia. En una sala de la ... tercera planta del edificio Arantzazu se reúnen todos los especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer: el oncólogo médico, el radioncólogo, el cirujano torácico, el radiólogo, el médico nuclear, el anatomopatólogo, el neumólogo y las enfermeras de consulta. Analizan los casos nuevos, ven la evolución de otros y, entre todos, deciden qué es lo mejor para cada paciente. De esas reuniones sale la 'hoja de ruta' individualizada para cada caso. Es el equipo que realiza la planificación integral del tratamiento oncológico, capaz de reducir «entre dos y tres veces» la mortalidad en los pacientes diagnosticados con un tumor pulmonar comparándolo cuando las decisiones se toman por una única persona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  6. 6

    «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»
  7. 7

    Las jornadas perdidas por huelgas en Gipuzkoa alcanzan máximos de los últimos trece años
  8. 8 «Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar»
  9. 9 Cinco espejos en los que mirarse
  10. 10

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón

Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón