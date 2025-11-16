Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón

Todos los miércoles a las 8.00 horas arranca la sesión semanal del comité de tumores pulmonares del Hospital Donostia. En una sala de la ... tercera planta del edificio Arantzazu se reúnen todos los especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer: el oncólogo médico, el radioncólogo, el cirujano torácico, el radiólogo, el médico nuclear, el anatomopatólogo, el neumólogo y las enfermeras de consulta. Analizan los casos nuevos, ven la evolución de otros y, entre todos, deciden qué es lo mejor para cada paciente. De esas reuniones sale la 'hoja de ruta' individualizada para cada caso. Es el equipo que realiza la planificación integral del tratamiento oncológico, capaz de reducir «entre dos y tres veces» la mortalidad en los pacientes diagnosticados con un tumor pulmonar comparándolo cuando las decisiones se toman por una única persona.

María Pagola es radioncóloga y en estos momentos ocupa la presidencia de este comité, donde contribuye con su visión como experta en procedimientos con radiaciones ionizantes. «Los tratamientos actuales del cáncer de pulmón son multimodales; es decir, hay una secuencia de diferentes fármacos y terapias en las cuales la colaboración y participación de todos los especialistas va a hacer que la elección de esa combinación sea más precisa y de más calidad», explica la facultativa.

En estas reuniones el médico que ha visto en consulta al paciente presenta el caso. Generalmente suele llevar trazado el plan con los pasos a seguir, pero entre todos repasan la historia clínica y analizan las pruebas realizadas. A veces la información disponible es suficiente, pero en otras ocasiones «es necesario hacer un estudio más detallado», apuntilla Iker López, cirujano torácico, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, que se conmemora mañana.

¿QUÉ ES? Es un tipo de cáncer que comienza en las células del pulmón, provocando que crezcan de forma descontrolada y formen tumores malignos. Se caracteriza por el crecimiento desordenado de células que pueden invadir y destruir el tejido pulmonar sano. Existen diferentes tipos de cáncer de pulmón y cada uno de ellos crece y se disemina de un modo distinto y se trata de una forma diferente. SÍNTOMAS Tos persistente Dificultad para respirar Dolor torácico Escupir o toser sangre Neumonías de repetición Pérdida de peso y/o apetito Fatiga Voz ronca Párpado caído Dolor de cabeza e inflamación del rostro, brazos o cuello ¿QUÉ ES? Es un tipo de cáncer que comienza en las células del pulmón, provocando que crezcan de forma descontrolada y formen tumores malignos. Se caracteriza por el crecimiento desordenado de células que pueden invadir y destruir el tejido pulmonar sano. Existen diferentes tipos de cáncer de pulmón y cada uno de ellos crece y se disemina de un modo distinto y se trata de una forma diferente. SÍNTOMAS Tos persistente Dificultad para respirar Dolor torácico Escupir o toser sangre Neumonías de repetición Pérdida de peso y/o apetito Fatiga Voz ronca Párpado caído Dolor de cabeza e inflamación del rostro, brazos o cuello ¿QUÉ ES? Es un tipo de cáncer que comienza en las células del pulmón, provocando que crezcan de forma descontrolada y formen tumores malignos. Se caracteriza por el crecimiento desordenado de células que pueden invadir y destruir el tejido pulmonar sano. Existen diferentes tipos de cáncer de pulmón y cada uno de ellos crece y se disemina de un modo distinto y se trata de una forma diferente. SÍNTOMAS Tos persistente Pérdida de peso y/o apetito Dificultad para respirar Fatiga Dolor torácico Voz ronca Escupir o toser sangre Párpado caído Neumonías de repetición Dolor de cabeza e inflamación del rostro, brazos o cuello

El objetivo es perfilar el tratamiento oncológico, qué se hace y en qué orden. «Antes, si alguien veía un tumor pulmonar y no estaba muy diseminado, se le operaba y luego ya se valoraba qué hacer después. A día de hoy eso ya no lo hacemos, a diferencia de los centros que no tienen un comité», agrega el también cirujano Borja Aguinagalde.En la actualidad existen «más matices» y, en efecto, en ocasiones la cirugía puede ser el tratamiento más óptimo para un paciente, pero no siempre. «Porque a veces un caso necesita primero cirugía, y después quimioterapia y radioterapia. Otras veces, solo cirugía. O primero quimioterapia y radioterapia y después cirugía...».

«Los tratamientos actuales son multimodales; la colaboración es vital para elegir la combinación más precisa y de más calidad» María Pagola Radioncóloga y presidenta del comité de tumores pulmonares

Hay que decidir la secuencia, y es en estos comités donde se consensúan estos aspectos, a partir del conocimiento y la experiencia de sus integrantes. Aquí el oncólogo radioterápico Julián Mínguez, con más de 30 años a sus espaldas tratando todo tipo de tumores, es la voz de la sabiduría. «Un símil sería que siempre es mejor una cirugía programada que una urgente. No siempre es mejor el 'te opero mañana'. Quizá es mejor operar en tres semanas, pero con todas las pruebas, el estudio hecho, y con un caso valorado por un comité multidisciplinar», recalca. El Hospital Donostia es el único centro de Gipuzkoa que tiene todos estos procesos protocolizados, pero cada caso se aborda de una manera «individualizada».

«Siempre es mejor una cirugía programada que una urgente. No siempre es mejor el 'te opero mañana'» Julián Mínguez Oncólogo radioterápico

El comité de tumores pulmonares del Hospital Donostia, el único en Gipuzkoa, nació a finales de los años 80, es el más antiguo de Euskadi y con el tiempo se ha ido subespecializando. De este equipo ha salido otro subgrupo que se reúne los viernes solo para revisar la bibliografía y mantener actualizadas las guías clínicas, porque «los tratamientos van cambiando mes a mes» y lo que vale hoy puede no servir mañana.

DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Pruebas de sangre Escaner, TAC. Son estudios de imagen que crean imágenes del interior del cuerpo que pueden mostrar tumores o formaciones anormales Biopsia. Es la toma de una pequeña muestra de tejido del pulmón. Luego se observa con microscopio en busca de indicios de cáncer Broncoscopia. Es una prueba en la que se introduce una óptica a través de las fosas nasales o boca para explorar el interior de la vía aérea PREVENCIÓN La mejor manera de evitar el cáncer de pulmón es no fumar. Las personas que fuman tienen muchas más posibilidades de contraerlo que aquellas que no lo hacen. El consumo de cigarrillos es la principal causa de este tipo de cáncer. Cuantos más cigarrillos fume usted al día y cuanto más temprano haya comenzado a fumar, mayor será el riesgo de padecer cáncer pulmonar. Factores que pueden incrementar el riesgo de cáncer pulmonar: Exposición al asbeto Antecedentes familiares de cáncer pulmonar Exposición a químicos cancerígenos (uranio, berilio, cloruro de vinilo...) Altos niveles de contaminación del aire Exposición al gas radón Altos niveles de arsénico en el agua potable Radioterapia en los pulmones DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Pruebas de sangre Escaner, TAC. Son estudios de imagen que crean imágenes del interior del cuerpo que pueden mostrar tumores o formaciones anormales Biopsia. Es la toma de una pequeña muestra de tejido del pulmón. Luego se observa con microscopio en busca de indicios de cáncer Broncoscopia. Es una prueba en la que se introduce una óptica a través de las fosas nasales o boca para explorar el interior de la vía aérea PREVENCIÓN La mejor manera de evitar el cáncer de pulmón es no fumar. Las personas que fuman tienen muchas más posibilidades de contraerlo que aquellas que no lo hacen. El consumo de cigarrillos es la principal causa de este tipo de cáncer. Cuantos más cigarrillos fume usted al día y cuanto más temprano haya comenzado a fumar, mayor será el riesgo de padecer cáncer pulmonar. Factores que pueden incrementar el riesgo de cáncer pulmonar: Exposición al asbeto Exposición a químicos cancerígenos (uranio, berilio, cloruro de vinilo...) Exposición al gas radón Radioterapia en los pulmones Antecedentes familiares de cáncer pulmonar Altos niveles de contaminación del aire Altos niveles de arsénico en el agua potable DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Pruebas de sangre Escaner, TAC. Son estudios de imagen que crean imágenes del interior del cuerpo que pueden mostrar tumores o formaciones anormales Biopsia. Es la toma de una pequeña muestra de tejido del pulmón. Luego se observa con microscopio en busca de indicios de cáncer Broncoscopia. Es una prueba en la que se introduce una óptica a través de las fosas nasales o boca para explorar el interior de la vía aérea PREVENCIÓN La mejor manera de evitar el cáncer de pulmón es no fumar. Las personas que fuman tienen muchas más posibilidades de contraerlo que aquellas que no lo hacen. El consumo de cigarrillos es la principal causa de este tipo de cáncer. Cuantos más cigarrillos fume usted al día y cuanto más temprano haya comenzado a fumar, mayor será el riesgo de padecer cáncer pulmonar. Factores que pueden incrementar el riesgo de cáncer pulmonar: Exposición al asbeto Exposición al gas radón Exposición a químicos cancerígenos (uranio, berilio, cloruro de vinilo...) Radioterapia en los pulmones Antecedentes familiares de cáncer pulmonar Altos niveles de contaminación del aire Altos niveles de arsénico en el agua potable

Diversos aspectos a estudiar

Encima de la mesa de este comité se ponen muchos aspectos, desde dudas en torno a una imagen de escáner hasta los referidos a los síntomas de un paciente concreto. Cada especialista aporta su punto de vista ante la enfermedad. «Vemos muchos casos en los que uno opina una cosa, otros otra y se corrige la idea primaria que se tenía después de escuchar la opinión de todos», dice el oncólogo médico Alfredo Paredes.

«Tú puedes tener una visión, pero luego vienes aquí y te pueden surgir otras dudas», agrega Mínguez, el más veterano del grupo. Porque, coinciden todos, hay decisiones que «no se pueden tomar de manera individualizada, hacerlo de manera conjunta aporta un grandísimo valor» para el paciente.

Algunos casos se analizan en 5 minutos, pero para otros hace falta un poco más de tiempo. Pero siempre se llega a un acuerdo y salen de la sala de reuniones con una decisión colegiada. De media, el grupo estudia cada semana una veintena de historiales de pacientes de Gipuzkoa.Además, los cirujanos torácicos también participan, de manera telemática, en el comité de tumores pulmonares de Álava, ya que el Hospital Donostia es el centro de referencia para la cirugía torácica del cáncer de pulmón que se detecta en el territorio alavés. «Se está intentando replicar la buena experiencia del comité donostiarra con los pacientes alaveses», señalan.

Pero el comité lamenta que en ocasiones el diagnóstico no haya sido más precoz. Porque cuanto más tarde se detecta la enfermedad, más difícil es combatirla. Y aunque, en general, todos los pronósticos han mejorado, el cáncer de pulmón sigue siendo el tumor que más mata en Euskadi. Solo el año pasado se cobró la vida de 1.325 vascos, de los cuales 418 eran guipuzcoanos, con una incidencia sensiblemente mayor entre la población masculina, que aglutina seis de cada diez nuevos casos localizados por Osakidetza.

«Estamos viviendo ahora las consecuencias de la moda de empezar a fumar en Estados Unidos, que comenzó antes que aquí» Jon Zabaleta Cirujano torácico

Esta dificultad para detectar la enfermedad en estadios precoces ocurre porque el pulmonar es un tipo de cáncer que «muchas veces no da síntomas hasta que ya se ha propagado y se ha desarrollado metástasis», explica Jon Zabaleta, del servicio de Cirugía Torácica del centro donostiarra.Por ello, de forma general, las sospechas no suelen saltar hasta que el paciente presenta «tos persistente o hemoptisis, que es toser sangre». Aunque también se dan casos de «hallazgos incidentales», cuando, por ejemplo, «te vas a operar de varices y te sale una mancha en el pulmón en la radiografía del tórax del preoperatorio». O salta la alarma en las múltiples pruebas que se realizan en el seguimiento de otros procesos oncológicos.

Mayores de 60 y fumadores

El perfil mayoritario que analiza habitualmente este grupo sigue siendo el de una persona mayor de 60 años que fuma o lo ha hecho a lo largo de su vida, aunque en los últimos años también aparecen casos de gente con tumores pulmonares que jamás se han encendido un cigarrillo. «No es tanto que hayan aumentado los casos, sino que se detecta más. Es decir, antes a la población de 80 años apenas se les hacía un escáner.A día de hoy a esa edad todavía es gente muy activa y obtenemos mucho diagnóstico de octogenarios. Ahí entra también el envejecimiento de la población y todo eso», recalca Aguinagalde.

Porque una de las características del cáncer de pulmón es que «hay un intervalo largo desde el daño que hace el tabaco hasta la aparición de la enfermedad». Por ello, agrega Zabaleta, «ahora estamos viviendo las consecuencias de la moda de empezar a fumar en Estados Unidos, que comenzó antes que aquí. Se puede decir que ahora estamos en el pico de la enfermedad enEuropa».

Por ello, el comité de expertos incide en que la prevención es la mejor arma para combatir el cáncer de pulmón. Lo primordial, claro está, es evitar el tabaco. «Mejor que dejar de fumar es no empezar a fumar», apuntan, una recomendación que hacen extensible también a los cigarrillos electrónicos o vapeadores, que «se ha demostrado que tampoco es bueno. Y más allá de eso lo habitual: llevar una buena dieta y hacer algo de ejercicio».