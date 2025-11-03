ELA amenaza con huelgas en Osakidetza si Salud no mejora un 20% los sueldos de la plantilla

Recuperar el poder adquisitivo perdido, cifrado en un 20% en los últimos 15 años; realizar una valoración de cada puesto de trabajo para poner fin ... a la discriminación existente a la hora de aplicar los pluses; reducir la jornada laboral por debajo de las 35 horas semanales, y facilitar las medidas para adelantar la edad de jubilación. Estas son las cuatro principales demandas de la plantilla de Osakidetza, según figura en los resultados de un sondeo realizado por ELA, en el que han tomado parte cerca de 1.500 profesionales del Servicio de Salud con ámbitos asistenciales y situaciones laborales distintas.

Con todas estas peticiones el sindicato va a elaborar una propuesta que va presentar al Departamento de Salud con el fin de que sean atendidas en el nuevo acuerdo regular de condiciones de trabajo, un convenio que lleva 15 años sin ser renovado. Es más, según sostiene ELA, tampoco parece que vaya a serlo a corto o medio plazo. La central sostiene que la consejería «está intentando alargar» esta negociación con los representantes de los trabajadores, al desglosar el acuerdo en diferentes capítulos y avanzar «con lentitud» en cada uno de ellos. «Llevamos casi año y medio de legislatura y todo sigue igual», sostiene Esther Saavedra, responsable de las cuestiones de Osakidetza en el sindicato.

Es por ello que en ELA consideran que «la vía de la movilización y la huelga» será la única alternativa que les quedará a los trabajadores si quieren obtener las mejoras que demandan. «El Gobierno vasco solo da pasos cuando hay paros. Lo hemos visto con la Ertzaintza o en Educación. Los acuerdos pactados en ambos casos demuestran que, si hay voluntad política, es posible mejorar cuestiones como el salario o la jubilación anticipada», sostiene el sindicato. En el caso de Osakidetza, además de recuperar el 20% de poder adquisitivo perdido en estos 15 años, los profesionales reclaman subidas salariales anuales superiores al IPC.

Los trabajadores plantean, asimismo, según el estudio que se ha presentado este lunes, medidas para reducir la elevada temporalidad y la alta rotación de profesionales existente en algunos puestos. Esto, subraya la central, «empeora el servicio» que se presta a la ciudadanía.

En materia de conciliación laboral, en el sondeo elaborado por ELA la plantilla de Osakidetza pide que se incluyan permisos para acompañar a mayores y menores a consultas médicas o a las reuniones escolares de sus hijos. Hay que tener en cuenta que el 80% de la plantilla del Servicio Vasco de Salud lo forman mujeres. También piden los sanitarios una reducción de las cargas laborales y la necesidad de disponer de descansos adecuados para poder ejercer su profesión de forma adecuada.