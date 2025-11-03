Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Responsables de ELA han presentado este lunes el estudio que recoge las peticiones de la plantilla T. B.

ELA amenaza con huelgas en Osakidetza si Salud no mejora un 20% los sueldos de la plantilla

El sindicato urge al Departamento a renovar tras 15 años el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo. Los profesionales piden también la reducción de la jornada laboral por debajo de las 35 horas semanales y adelantar la edad de jubilación

Terry Basterra

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:59

Recuperar el poder adquisitivo perdido, cifrado en un 20% en los últimos 15 años; realizar una valoración de cada puesto de trabajo para poner fin ... a la discriminación existente a la hora de aplicar los pluses; reducir la jornada laboral por debajo de las 35 horas semanales, y facilitar las medidas para adelantar la edad de jubilación. Estas son las cuatro principales demandas de la plantilla de Osakidetza, según figura en los resultados de un sondeo realizado por ELA, en el que han tomado parte cerca de 1.500 profesionales del Servicio de Salud con ámbitos asistenciales y situaciones laborales distintas.

