Un doctor explica cómo afecta el estrés al cuerpo y cómo combatirlo: «No merece la pena»

El médico José Manuel Felices Farías ha lanzado una advertencia sobre los peligros del estrés crónico, una condición que, según él, «nos mata de manera silenciosa» y afecta al cuerpo mucho más de lo que solemos imaginar.

El médico explicó cómo el estrés activa el mecanismo de «huida o lucha» en el cerebro, incluso en ausencia de amenazas reales. «Tu cuerpo reacciona como si estuviera en peligro, elevando el ritmo cardíaco y forzando a tu corazón a gastar más latidos de los necesarios», afirmó.

El doctor Farias detalló que el estrés constante provoca una serie de síntomas físicos: tensión muscular que desencadena dolores típicos de la ansiedad, problemas digestivos como acidez o incluso úlceras, brotes en la piel como acné o psoriasis, e incluso la aparición de arrugas por la tensión facial.

Además, alertó sobre su impacto en el sistema inmunológico: «El cuerpo prioriza esa respuesta de lucha antes que la recuperación. Así que, con el tiempo, te vuelves más vulnerable a enfermedades».

Frente a esta amenaza invisible, Felices Farías propone un sencillo pero poderoso ejercicio mental: «Si un problema no me va a preocupar dentro de cinco años, no merece la pena mi estrés». Este consejo, que él mismo aplica a diario, se ha convertido en un llamamiento a la reflexión para miles de personas que conviven con altos niveles de tensión sin ser conscientes del daño que esto causa a su salud. «Algunos lo llaman las marcas de la vida, pero el estrés crónico nos está matando en silencio», sentencia.