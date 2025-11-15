Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director científico del BCBL, Manuel Carreiras, posa en su despacho. Iván Montero

Manuel Carreiras

Director científico del BCBL
«La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»

«Queremos diagnosticar este trastorno antes de que aparezca», explica este experto, que ha recibido el Premio Nacional de Dislexia

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

El investigador Manuel Carreiras (Lugo, 1959), considerado una referencia internacional en el estudio de la dislexia, subraya la importancia de la detección temprana de este ... trastorno, que afecta «a cerca del 10% de la población». Para ello, está «empeñado» entender cómo las ondas cerebrales se sincronizan con el habla e identificar biomarcadores para poder desarrollar programas de intervención más eficaces. «Queremos diagnosticar la dislexia antes de que aparezca», afirma el director científico del centro donostiarra Basque Center of Cognition, Brain and Language (BCBL) y Premio Nacional de Dislexia 2025.

