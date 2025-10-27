Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un familiar sostiene la mano de una paciente en un hospital. EFE

La asociación Derecho a Morir Dignamente pide «más recursos» para garantizar la eutanasia en Euskadi

Solicita «más formación para profesionales» y la creación de un Observatorio de Muerte Digna para «conocer si se cumplen los derechos reconocidos en las distintas leyes en vigor»

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:17

El Departamento de Salud ha formado a más de 5.000 sanitarios en las técnicas y medicamentos para la aplicación de la eutanasia. La mayoría ... han sido profesionales de Osakidetza, aunque también han participado profesionales del ámbito sociosanitario y trabajadores de la red privada. A todos ellos se les ha instruido no solo en aspectos técnicos, como las medicaciones que se van a utilizar o la forma de suministrarlas, sino también otras de tipo ético y jurídico. Gracias a ello 133 vascos han fallecido por muerte asistida desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, una cifra en ascenso para la que la asociación Derecho a Morir Dignamente en Euskadi ha pedido «más recursos» para poder hacer frente a esta creciente realidad.

