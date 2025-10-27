La asociación Derecho a Morir Dignamente pide «más recursos» para garantizar la eutanasia en Euskadi

El Departamento de Salud ha formado a más de 5.000 sanitarios en las técnicas y medicamentos para la aplicación de la eutanasia. La mayoría ... han sido profesionales de Osakidetza, aunque también han participado profesionales del ámbito sociosanitario y trabajadores de la red privada. A todos ellos se les ha instruido no solo en aspectos técnicos, como las medicaciones que se van a utilizar o la forma de suministrarlas, sino también otras de tipo ético y jurídico. Gracias a ello 133 vascos han fallecido por muerte asistida desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, una cifra en ascenso para la que la asociación Derecho a Morir Dignamente en Euskadi ha pedido «más recursos» para poder hacer frente a esta creciente realidad.

Tres representantes de esta entidad han comparecido este lunes en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para exponer su perspectiva sobre la situación actual, mencionar las dificultades y carencias detectadas y proponer mejoras acerca de esta normativa, la cual consideran «ha sido un avance, pero no es suficiente». Uno de sus miembros, Iñaki Alegría, ha sostenido que la ley ha sido «de gran ayuda para muchas familias», pero ha alertado de que otros muchos pacientes se han encontrado con «problemas y limitaciones» a la hora de solicitar esta prestación.

En este sentido, ha criticado la «falta de información» que existe actualmente en Osakidetza en torno a la eutanasia, no solo entre las familias, sino también entre los propios profesionales sanitarios. «Hay ocasiones en las que el paciente acude a la consulta con su médico de cabecera y éste se queda bloqueado cuando le pregunta sobre la eutanasia», ha ejemplificado, lo que repercute en «retrasos» a la hora de solicitar la muerte asistida. «El 43% de los solicitantes ha fallecido a la espera de la prestación», ha señalado.

Para hacer frente a esta realidad que han descrito, desde la asociación Derecho a Morir Dignamente en Euskadi han anumerado una serie de propuestas, entre ellas «más recursos» y «formación para los profesionales», y campañas institucionales como la de la gripe o el cáncer en hospitales, ambulatorios o centros sociosanitarios. «La gente no sabe que tiene este derecho», ha expuesto Alegría.

Otra de las integrantes de la asociación, Cristina Valverde, ha reclamado la necesidad de crear un Observatorio de Muerte Digna para «conocer cómo se muere en los diferentes lugares y si se cumplen los derechos reconocidos en las distintas leyes en vigor». Se trata, ha agregado, de un sistema para «establecer mecanismos para definir, actuar y evaluar las actuaciones sociosanitarias en aras de mejorar la calidad y eficacia» de la prestación, lo que permitiría, entre otras cosas, para clarificar por qué en Gipuzkoa se practican la mitad de las eutanasias que se realizan en el País Vasco. Navarra, Asturias y Cataluña ya cuenta con uno.

Cuatro años de la Ley de Eutanasia

Cuatro años se han cumplido desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia y desde entonces 133 personas han recibido esta prestación en Euskadi, de ellas 49 en 2024. El País Vasco se sitúa a la cabeza de España a la hora de facilitar una muerte asistida a sus ciudadanos. El 0,2% de los fallecimientos en la comunidad son por eutanasia, mientras que en el conjunto del territorio estatal esta tasa se sitúa en el 0,07%.

Por territorios históricos, Gipuzkoa es el territorio donde más eutanasias se registraron el año pasado: de las 31 de las solicitudes presentadas en Euskadi se realizaron 24. En Araba, 11 personas solicitaron el proceso de eutanasia, de los cuales se realizaron 6 y en Bizkaia, hubo 32 solicitudes y se realizaron 19.

El protocolo del Gobierno Vasco establece dos situaciones para pedir la eutanasia: cuando se sufra una enfermedad grave e incurable en un contexto de deterioro progresivo y cuando el padecimiento sea grave, crónico e imposibilitante. El solicitante tiene que ser siempre mayor de edad. En ambos supuestos, deberá formalizar la solicitud por escrito dos veces de forma voluntaria con un margen de al menos dos semanas. La evaluación de cada caso corresponde a una comisión de garantías formada por 25 personas.

El cáncer terminal y las enfermedades neurológicas, principalmente relacionadas con la demencia, son las patologías más habituales que sufren los solicitantes vascos. De hecho, el 73% padecía una enfermedad neurológica u oncológicas. El tiempo medio en Euskadi del procedimiento desde la primera solicitud hasta la eutanasia se sitúa en 49 días y en cinco procesos de eutanasia ha habido donación de órganos.

El cáncer terminal y las enfermedades neurológicas, principalmente relacionadas con la demencia, son las patologías más habituales que sufren los solicitantes vascos. De hecho, el 73% padecía una enfermedad neurológica u oncológicas. El tiempo medio en Euskadi del procedimiento desde la primera solicitud hasta la eutanasia se sitúa en 49 días y en cinco procesos de eutanasia ha habido donación de órganos.