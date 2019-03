¿Cuánto cuesta pasar por el quirófano en Euskadi? Operaciones tan comunes como las de cataratas ascienden a 4.354 euros, mientras que el coste de las más complejas como un trasplante de médula ósea se dispara a los 142.435 IÑAKI JUEZ Domingo, 3 marzo 2019, 08:26

Nada es gratis, aunque muchas veces no seamos consciente de ello. Es lo que sucede con todo lo relacionado con la sanidad pública. El hecho de que sea universal, no significa que no cueste nada y eso es algo que siempre se nos olvida. Como al extremeño que sigue vivo gracias a una operación que costó la friolera de 40.000 euros y que, tras ser dado de alta, sólo se le ocurrió quejarse porque tuvo que compartir habitación con otro paciente. Su ingrata actitud se ha hecho viral en las redes sociales y ha servido para que muchas personas se pregunten cuanto valen realmente intervenciones quirúrgicas como un parto o una operación de cataratas. Según se desprende del libro de tarifas que Osakidetza actualiza cada año para poder facturar los gastos a entidades como mutuas o compañías de seguros privados, las más complejas y extraordinarias, como los trasplantes pueden ascender hasta los 142.435 euros.

Según datos del Servicio Vasco de Salud hechos públicos en enero de 2019, los hospitales públicos de Euskadi efectuaron el año pasado 145.504 intervenciones quirúrgicas, un 3,7% más que en 2017. La mayoría corresponden a las especialidades de Oftalmología y de Traumatología debido al creciente envejecimiento poblacional, lo que acarrea que cada vez más pacientes tengan que ponerse en manos de un cirujano para tratarse de las dolencias típicas de su edad.

No resulta extraño, por tanto, que este tipo de intervenciones sean las que cuenten con una mayor lista de espera en Osakidetza, lo que repercute, y mucho, en el gasto sanitario. Sólo la operación de cataratas, que devuelve la nitidez al ojo envejecido y la más común en Euskadi, oscila entre los 1.031 y 4.354 euros, dependiendo de la gravedad de cada caso. Y las de retina se sitúan entre los 2.308 y 15.313 euros.

También relacionado con las dolencias que sufren personas de edad avanzada, entre los 55 y 75 años, se encuentran las intervenciones para implantar una prótesis en la cadera. La mayoría de ellas mujeres que padecen enfermedades degenerativas como artrosis y la artritis y que cuestan entre 6.312 y 20.581 euros. Y si es de rodilla, los precios varían entre 4.713 y los 22.151. Solo la prótesis cuesta como mínimo 2.000 euros.

Hernias

Las operaciones para atajar los distintos tipos de hernias también se encuentran entre el listado de las operaciones más comunes, según Osakidetza. Su coste ronda desde los 4.869 euros, la más sencilla, hasta los 23.051 en el caso de las más complejas

Y algo que no tiene precio como traer un nuevo niño al mundo también está sujeto a las leyes del mercado. Entre 2.341 y 25.606 euros, según la dificultad y el tipo de parto. Si es con cesárea, el coste puede variar desde los 3.825 hasta los 26.586 euros dependiendo de su complicación. Curiosamente, los alumbramientos de prematuros son más baratos ya que se mueven en una horquilla que oscila entre los 1.875 y los 7.346 euros. En el caso de los abortos, una intervención oscila entre los 1.985 y los 16.845 euros.

Entre las operaciones más comunes, y con un mayor coste, se encuentran las relativas al sistema cardíaco. El precio de operar sobre una válvula del corazón puede oscilar entre 24.762 y 67.979 euros. Practicar un bypass es un poco más barato, entre 18.773 y 57.604 euros. Y otra de las cirugías más frecuentes como es colocar un marcapasos tiene un presupuesto de entre 7.303 y 22.093 euros.

Las 10 cirugías más comunes y su coste máximo Cataratas 4.354 euros Retinas 15.313 euros Cadera 20.581 euros Rodilla 22.151 euros Hernias 23.933 euros Partos 26.586 euros Cesáreas 21.681 euros Válvula corazón 65.106 euros Bypass: 49.855 euros Marcapasos 22.093 euros

Las operaciones más caras

A los que ya les parecieron caras algunas de las operaciones que se consideran comunes, conocer el precio de las extraordinarias seguro que provocará que se echen las manos a la cabeza. Sobre todo en el caso de los trasplantes. Como el de médula ósea ocupa la primera posición en este ranking de tarifas más elevadas con sus 142.435 euros. Un doble implante cardíaco y pulmonar se disparan a los 97.174 euros y el de hígado e intestino lo supera con 98.172. El de páncreas cuesta 60.728 y el de riñón aún más caro con 66.617. Hablamos, claro está, en los casos más graves cuyas intervenciones son más complicadas y, por tanto, más costosas.

Además de los trasplantes, existen operaciones que acarrean un gran desembolso económico como los 124.158 euros como máximo que cuesta injertar piel a un paciente que ha sufrido quemaduras extensas de tercer grado. Y no nos olvidemos de los injertos sobre quemaduras de grosor completo que cuestan los 76.043. Otras cirugías que generan un gran coste económico son las que resuelven cardiopatías graves como la colocación de un desfibrilador que cuesta 103.834 euros.

También son caras la reparación cardiotorácica con 72.044 euros y las craneotomías con 48.984. Una cifra parecida a lo que cuesta el procedimiento para neoplasmas linfáticos que ascienden a los 43.562 euros. Cirugías a las que se dedican a mayor parte de los recursos humanos y económicos de Osakidetza, unos esfuerzos que quedan compensados cuando se logra salvar una vida de una muerte segura. Algo que sigue sin tener precio, aunque se vea reflejado en una hoja de gastos.