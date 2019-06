Apollo llega para tratar la enfermedad del siglo XXI: la obesidad

El sobrepeso es una de las enfermedades más comunes de nuestro tiempo. En Euskadi el 46,4% de la población adulta padece sobrepeso, de los cuales el 16% sufren de obesidad. Dejando a un lado la estética, los problemas de tener obesidad se relacionan con la aparición de hipertensión, cifras elevadas de colesterol y/o de azúcar, que pueden derivar en problemas más graves como ictus o infartos. Además la obesidad aumenta la incidencia de cáncer.

Es por ello por lo que es importante afrontar este problema, siendo fundamental comenzar con una rutina de hábitos saludables en cuanto a la dieta y al ejercicio.

Aun así, el especialista del Aparato Digestivo Francisco Zozaya reconoce que «hay personas que tras diferentes tratamientos, y por mucho que hayan adoptado rutinas saludables de alimentación y deporte, no consiguen bajar de peso, o no es una pérdida suficiente, o no lo consiguen mantener.» Es en ese momento en el que se tienen que valorar alternativas complementarias como los tratamientos de reducción de estómago. Apollo es una técnica que reduce el tamaño del estómago de forma permanente consiguiendo así una saciedad precoz. Se realiza por vía endoscópica oral, lo que se traduce en que no quedan cicatrices y en que se reduce el riesgo de infecciones por la intervención. «Es una técnica rápida, sencilla y sin efectos adversos importantes. Se hace bajo anestesia general y requiere un ingreso de corto periodo, con un posterior seguimiento hasta la recuperación total» – añade Francisco Zozaya.

Tras el primer año, esta técnica – junto con una buena dieta y ejercicio constante – consigue reducir una media de un 17% del peso inicial, lo que supone unos 18 kilos. Según afirma el doctor Zozaya, «el objetivo es perder peso, no recuperarlo y que las enfermedades asociadas disminuyan».