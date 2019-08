Cómo conseguir un verano fresquito para tu bebé A la hora de dar el pecho, evitar corrientes directas de aire. Con las vacaciones, es conveniente adaptar la alimentación, la ropa y el descanso para mitigar las altas temperaturas DV Martes, 6 agosto 2019, 07:01

Con el verano, también vienen las olas de calor, y es conveniente extremar las precauciones para evitar riesgos como la insolación, la deshidratación o los golpes de calor en los bebés.

De entrada, conviene tener en cuenta que, tal y como recuerda la Asociación Española de Pediatría (AEPED) en sus recomendaciones para un verano saludable, no hay que exponer directamente al sol a los bebés menores de seis meses. Esto no significa que no podamos ir a la playa o a la piscina con bebés, pero deben estar a la sombray es necesario que usenropa adecuada, gorro y productos de protección solar para bebés.

El sol no es únicamente peligroso para la piel, sino que también eleva rápidamente la temperatura corporal y puede provocar deshidratación y golpes de caloren los bebés. Por ese motivo hay que prestar mucha atención a la hora de viajar en coche con bebés, sobre todo en las distancias largas. Para que el viaje sea más cómodo y fresquito, es recomendable elegir lasprimeras o últimas horas del día, colocar una funda de verano para el sistema de retención infantil e instalar parasoles en las ventanillas de atrás.

En los desplazamientos a pie, el cochecito de bebé o la silla de paseo son más adecuados en verano que los portabebés, ya que estos dispositivos envuelven al bebé y le transfieren el calor corporal del adulto que lo sujeta. También es importante que el bebé vista ropa transpirable hecha de tejidos naturales, como por ejemplo algodón o lino. A la hora de dormir, la habitación debe estar entre 21 y 23 grados y conviene arropar al bebé con una sábana de algodón o un saco de dormir especial para verano.

Comer en verano: menos pero más a menudo

En verano hay que ajustar la alimentación a las altas temperaturas, procurando sobre todo prevenir la deshidratación. En el caso de la lactancia materna, es habitual que el bebé haga tomas más cortas, lo que erróneamente achacamos a que ha perdido el apetito por el calor. La realidad es que los recién nacidos deben recuperar el líquido que pierden con el sudor, por lo que necesitan más tomas aunque de menos cantidad.

Por eso la AEPED recomienda la lactancia materna en verano. También es recomendable buscar un sitio fresco y tranquilo para dar el pecho, sin corrientes de aire directas procedentes de ventiladores o aires acondicionados. Además, las mamás deben tomar más líquidos en verano para mantener la producción de leche materna.

Si le damos biberón y no se los acaba, podemos probar a hacer los biberones con másproporción de agua y ofrecérselos templados o a temperatura ambiente (nunca fríos), ya que el bebé necesita sobre todo hidratarse. Para los bebés que ya comen sólidos, los batidos, gazpachos, cremas de verduras o legumbres y otros platos frescos son una buena opción, asegurándonos siempre de prepararlos con alimentos que hayamos introducido previamente en su dieta para evitar alergias o intolerancias alimentarias.

Así mismo, en verano aumenta la incidencia de irritaciones, dermatitis y otros trastornos cutáneosen la zona del pañal como la miliaria (pequeños granitos causados por el calor y la falta de transpiración). Para prevenirlos, hay que cambiar el pañal con más frecuencia, aplicar una crema para el pañal que hidrate y proteja la piel e incluso podemos optar por dejar al bebésin el pañal puesto durante algunas horas al día.

Finalmente, tenemos que proteger a los bebés de las picaduras de mosquitos y otros insectos que proliferan en verano. Para ello, debemos evitar atraerlos dejando abiertas las ventanas con la luz encendida, colocar mosquiteras en las ventanas o en la cuna del bebé y aplicar repelentes de mosquitos para bebés cuando se encuentren al aire libre.