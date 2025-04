Comparte tu experiencia sobre el confinamiento y la desescalada

«Estoy en una pensión pero vivo en la calle»

«Buenos días, me llamo José Mari y les voy a decir cómo estoy y cómo me siento. Tengo 55 años, vivo en la calle o sea no tengo casa. Fui un gran empresario con mucha gente a mi cargo que, por causas de empresas, sin ningún tipo de escrúpulos al ser una empresa de servicios tuve que despedir y pagar a muchas familias. Perdí a mi familia completa y solamente me queda algún amigo. Para sobrevivir en estos momentos estoy unos días en una pensión dado que no hay albergues abiertos y no me dejan estar por la calle pero tampoco me dan ninguna solución en ninguna entidad y no saben ni se imaginan lo que estoy pasando. La cabeza funciona de forma negativa . Me despido con un saludo triste y un fuerte abrazo y beso a quien me está apoyando sin pedir nada a cambio».