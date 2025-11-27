Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón Según el cirujano vascular Sumit Kapadia, mantener las arterias despejadas es crucial «para reducir el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular»

Mantener la salud de nuestro organismo es una preocupación diaria y más aún cuidar de nuestro motor, el corazón. Así, el doctor Sumit Kapadia, un cirujano vascular con más de 20 años de experiencia, ha ofrecido tres consejos clave para mantener la salud arterial, un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto. Las arterias sanas garantizan un flujo sanguíneo adecuado, lo que reduce el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, entre otras dolencias cardiovasculares. Este reputado médico destaca que «realizar unos pocos cambios menores en el estilo de vida puede ser muy útil para limpiar las arterias y preservar su salud».

El proceso de obstrucción arterial suele deberse a la acumulación de grasa conocida como placa (ateroesclerosis o endurecimiento de las arterias), que está compuesta por colesterol, grasa y calcio. La inflamación crónica y el estrés oxidativo son factores que vuelven rígidas las paredes arteriales y facilitan la deposición de placa.

El doctor Kapadia recomienda tres enfoques naturales y probados para mantener las arterias despejadas y funcionando de manera óptima.

Consejos para unas arterias sanas 1 Aumentar la ingesta de vitamina K2, ya que juega un papel único en la salud cardiovascular al activar la proteína matricial Gla, la cual previene la calcificación vascular. Sin suficiente vitamina K2, el calcio puede acumularse en las paredes arteriales, causando endurecimiento, un factor de riesgo importante para las afecciones cardiovasculares. Esta vitamina se encuentra en grandes cantidades en la mayoría de los productos lácteos, yemas de huevo, alimentos fermentados como el natto y el chucrut, y algunos quesos. Estudios clínicos confirman que una mayor ingesta dietética de K2 se asocia con menos calcificación de las arterias coronarias y una mejor función cardíaca. 2 Minimizar la ingesta de carbohidratos refinados, alimentos como el pan blanco, los 'snacks' azucarados, los refrescos y otros alimentos procesados con alto contenido de carbohidratos, aunque bajos en grasa, contribuyen significativamente a la inflamación de los vasos sanguíneos y al estrés oxidativo. Una dieta alta en azúcares y carbohidratos refinados a largo plazo puede provocar resistencia a la insulina y síndrome metabólico, dañando aún más los tejidos vasculares. Reemplazar los carbohidratos refinados con cereales integrales, verduras y alimentos ricos en fibra ayuda a reducir la inflamación y mejora la flexibilidad arterial. 3 Realizar actividad física regular, se recomienda un mínimo de 30 minutos de actividad física diaria. Ejercicios como caminar, nadar, montar en bicicleta o entrenamientos de fuerza mejoran la circulación sanguínea y fortalecen los músculos del corazón. El movimiento aumenta el flujo sanguíneo, lo que puede ayudar a prevenir la acumulación de placa y la rigidez arterial. Además, el ejercicio reduce la presión arterial, mejora los perfiles lipídicos y ayuda en el control del peso, factores esenciales en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Estas estrategias son respaldadas científicamente por especialistas vasculares de primera línea como Sumit Kapadia, especialista en cirugía vascular y endovascular, y su inclusión puede reducir significativamente el riesgo de bloqueos arteriales.

Recomendaciones sobre salud vascular

Además de estas indicaciones, los expertos en salud y nutrición enfatizan una serie de consejos fundamentales para la prevención de enfermedades cardiovasculares, que sigue siendo la principal causa de muerte en España. Aquí tienes las recomendaciones de la Fundación Española del Corazón y de la Clínica Mayo.

Alimentación y Nutrición:

- Seguir una alimentación saludable, como la dieta mediterránea, es uno de los pilares para proteger la salud cardiovascular, con abundancia de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

- Se debe limitar la ingesta de grasas saturadas a favor de las grasas no saturadas, presentes en pescados, aguacates, frutos secos y aceite de oliva. Las grasas insaturadas, especialmente las que provienen de fuentes vegetales como el aceite de oliva y los frutos secos, parecen reducir el colesterol total y el colesterol LDL (malo).

- Se recomienda consumir alimentos a base de plantas, como verduras, frutas, especias, frutos secos, frijoles y granos enteros, como base de la dieta.

- Es importante evitar en lo posible los azúcares libres y las grasas trans. También se debe limitar la cantidad de alimentos con azúcar añadido.

- Se debe limitar la cantidad de carne roja y procesada que se consume, favoreciendo en su lugar el pescado, las aves o los frijoles.

- El consumo de mariscos y pescado (como caballa, arenque, sardinas, atún blanco y salmón) se recomienda de dos a tres veces por semana, ya que aportan ácidos grasos omega-3 que pueden reducir la inflamación y los triglicéridos.

- Se recomienda controlar las calorías, ingiriendo menos de las que se gastan, para controlar los principales factores de riesgo.

Control de factores de riesgo

- El control de peso es fundamental, ya que la obesidad es un factor de riesgo importante. Se puede utilizar el Índice de Masa Corporal (IMC) o el perímetro abdominal (índice cintura/cadera), siendo valores ideales por debajo de 0,8 en mujeres y 0,95 en hombres.

- Es clave controlar los niveles de colesterol, ya que el sobrante en la sangre puede depositarse en la pared de las arterias. Esto se logra mediante el ejercicio y el consumo de vegetales y frutas.

- Mantener el azúcar a raya es vital, ya que la diabetes afecta a los vasos sanguíneos, lo que incrementa el riesgo de ictus e infarto de miocardio.

- Comprobar y mantener controlada la tensión arterial (hipertensión), ya que puede acarrear complicaciones graves como infartos, ictus y nefropatías.

Actividad física y estilo de vida

- La actividad física frecuente previene patologías del aparato cardiovascular y reduce la mortalidad. Se debe practicar al menos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico moderado o intenso, o 75 minutos de ejercicio vigoroso.

- Dejar de fumar es esencial, ya que el tabaco acelera la ateroesclerosis, pero los efectos positivos de abandonarlo son visibles ya en las primeras semanas.

- Los expertos recomiendan centrarse en tres áreas de ejercicio para optimizar la salud cardíaca: cardio, fuerza y flexibilidad.

- Los ejercicios cardiovasculares recomendados incluyen la natación (ideal si hay rigidez articular, ya que reduce la presión sobre las articulaciones) y el entrenamiento por intervalos (HIIT o MIIT), el cual fortalece los músculos del corazón y mejora la eficacia cardiovascular.

- Los ejercicios de fuerza, como el entrenamiento de resistencia (con mancuernas, bandas o peso corporal), pueden reducir el tejido adiposo pericárdico (PAT), relacionado con enfermedades cardiovasculares. Los ejercicios de tronco ayudan a perder grasa abdominal y previenen lesiones.

- Los ejercicios de flexibilidad, como el yoga, tienen beneficios mentales, emocionales y físicos, pues reducen el estrés crónico que perjudica la salud cardiovascular al elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El estiramiento pasivo continuado mejora la función vascular y la elasticidad arterial.

Bienestar emocional

- La salud emocional juega un papel fundamental; el bienestar emocional tiene un papel protector sobre el corazón. Los expertos aconsejan buscar ayuda profesional si existen problemas de salud mental.

- Se recomienda intentar evitar la contaminación ambiental, ya que las partículas diminutas pueden dañar las paredes de los vasos sanguíneos. Se puede reducir el impacto caminando o yendo en bicicleta en lugar de conducir, evitando calles con tráfico y consultando la calidad del aire.

- Es importante consultar al médico todas las dudas sobre la prevención o el tratamiento de la enfermedad cardiovascular.