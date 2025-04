«La cirugía no es la única que cura la obesidad, hay que asociarla a un cambio en el estilo de vida»

Mirari Gómez San Sebastián Jueves, 10 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

En Euskadi cerca de la mitad de la población adulta padece sobrepeso u obesidad, enfermedades con diversos grados y causas que pueden tratarse de forma multidisciplinar. Dicho tratamiento comprende nutrición y farmacología, así como diversos avances médicos y quirúrgicos que permiten transformar vidas y sobre los que versará el Aula de Salud que se celebrará esta tarde (19 horas) en el Reale Arena con la participación de una terna de expertos de Policlínica Gipuzkoa.

El evento llevará por mantra 'Un nuevo comienzo sin obesidad' y ejemplo de ello es el joven hondarribiarra Jon Poncela, paciente de Policlínica Gipuzkoa que, a sus 24 años, reconoce que someterse a la cirugía bariátrica «ha sido como nacer por segunda vez». Un renacimiento del que hace cómplices a su madre, que fue «quien me animó a buscar ayuda y mi mayor acierto fue hacerle caso», así como al doctor José Luis Elósegui, cirujano general «muy profesional, cercano y alegre» que le practicó la intervención en el hospital guipuzcoano: «Les debo todo por haberme dado una segunda vida».

Organizan Policlínica Gipuzkoa y El Diario Vasco.

¿Cuándo? Esta tarde, a partir de las 19.00 h.

¿Dónde? En el Auditorio Reale Arena del Estadio de Anoeta (acceso por la puerta 0).

¿Cómo seguirla? De forma presencial, con entrada libre hasta completar aforo. El evento también se podrá seguir vía online a través de diariovasco.com y el canal de YouTube de Policlínica Gipuzkoa.

Han pasado apenas siete meses desde la operación y Jon ya ha logrado perder «alrededor de 40 kilos». Sin embargo, más allá de la bajada de peso, este joven ha conseguido dar «un cambio total» a su vida ya que, dejando atrás el plano físico, la mayor transformación se ha dado en su cabeza: «He ganado el poder volver a disfrutar de hacer deporte, el conseguir sanar mi relación con la comida, la felicidad de ir a comprar ropa... que parecen tonterías, pero mentalmente son cambios muy grandes para mí. Vivo en un mundo totalmente diferente y estoy mucho más feliz».

«Es lo mejor que he hecho»

El propio doctor Elósegui define el caso de Jon como «el paciente prototipo» que se somete a la cirugía bariátrica, que es «el último eslabón en el tratamiento de la obesidad mórbida». Este caso modelo al que se refiere trata de «un paciente de mediana edad que, habiendo sido deportista durante la edad escolar, por diversos motivos abandona la actividad deportiva sin cambiar sus hábitos alimentarios, por lo que tiende a ganar peso; cuando ve que esa ganancia se descontrola y le supera, deja sus relaciones sociales, se encierra en casa, en su caparazón».

Lo que narra el galeno refleja a la perfección el proceso por el que pasó Jon. «Tres años difíciles» en los que, diagnosticado de depresión, «no salía de casa, no tenía ganas de nada... me sentía tan mal conmigo mismo que no veía salida».

Jon Poncela, paciente «He sanado la relación con la comida, disfruto otra vez del deporte... tengo una vida totalmente diferente y estoy mucho más feliz»

Pero esta llegó tras su paso por Policlínica Gipuzkoa, donde se sometió a una operación «muy rápida y cómoda» que le tuvo «una semana ingresado fantásticamente». A pesar de las consecuencias lógicas de someterse a la llamada reducción de estómago, como son las molestias posoperatorias -«era complicado caminar, agacharme... me faltaban fuerzas y me cansaba mucho»- o la falta de apetito - «no tenía nada de hambre y muchas veces tenía que tomarme los caldos a la fuerza»-, Jon celebra haber dado el paso: «Es lo mejor que pude haber hecho; nunca pensé en estar tan bien como lo estoy ahora».

Una cirugía «sencilla y breve»

Conocida popularmente como reducción de estómago, la gastrectomía vertical en manga o 'sleeve' gástrico es una cirugía «en la que se quitan unas tres cuartas partes del estómago» con la consecuente reducción de «la hormona grelina, responsable de producir sensación de hambre», explica el doctor Elósegui. Él mismo cuenta que se trata de una operación «sencilla y breve, de unas dos horas de duración» que «no requiere preparación especial».

Dr.José Luis Elósegui «En la gastrectomía vertical se quita un 75% del estómago y es el último eslabón en el tratamiento de la obesidad mórbida»

Sin embargo, dada su naturaleza restrictiva, exige «estar vigilantes» ante cualquier complicación y «comprobar que no haya fugas en las suturas realizadas». Es por ello que se requiere un ingreso de mínimo cuatro días, para que el paciente «pueda irse a casa de forma tranquila y sin agobios, con sensación de confort y seguridad».

Sí que incide el cirujano en apuntar que «la cirugía no es la única que cura la obesidad», dado que esta «tiene que llevar asociado un cambio en el estilo de vida». Eso sí, asegura que «si la intervención sale bien, le podemos prometer una serie de resultados al paciente». No solo a corto plazo, dado que «la gente sigue perdiendo peso durante dos años tras la operación».