Uno de cada cinco nuevos casos de sida que se detecta en Euskadi se diagnostica en Gipuzkoa Euskadi registra cada año alrededor de 125 nuevos diagnósticos de VIH y 6.200 personas reciben tratamiento antirretroviral

L. O. Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

Euskadi registra cada año alrededor de 125 nuevos diagnósticos de VIH y uno de cada cinco se detecta en Gipuzkoa, según los datos difundidos por el Departamento de Salud y Osakidetza con motivo del Día Mundial del Sida que se conmemora el 1 de diciembre. En 2024, el 21,6% de los casos correspondieron a este territorio, mientras que Bizkaia concentró el 63,2% y Álava el 15,2%.

Desde Salud subrayan la importancia del diagnóstico precoz, ya que casi la mitad de las nuevas infecciones se detectan de manera tardía. Para facilitar el acceso a las pruebas, Osakidetza ofrece test gratuitos en centros de salud y consultas específicas de ITS, además de pruebas rápidas en farmacias y entidades comunitarias.

Actualmente, cerca de 6.200 personas reciben tratamiento antirretroviral en Euskadi. Aunque no elimina el virus, en la mayor parte de los casos hace que éste sea indetectable y por lo tanto no transmisible. Según los datos de Osakidetza, la mayor parte de los nuevos diagnósticos se da en hombres, y la edad media del total de personas diagnosticadas es de 37 años. Por eso, desde el sistema vasco de Salud se insiste también en reforzar la prevención entre la población joven y en combatir el estigma que aún rodea al VIH.

En este sentido, Oskar Ayerdi, coordinador del Plan del Sida de Osakidetza, recuerda que «las personas que reciben tratamiento antirretroviral y que tienen la carga viral del VIH indetectable no transmiten el virus; es un gran avance científico que tiene también un gran impacto preventivo y social. El mensaje debe ser claro: si es indetectable es intransmisble».

Temas

Sida

Osakidetza