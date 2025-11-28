Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Uno de cada cinco nuevos casos de sida que se detecta en Euskadi se diagnostica en Gipuzkoa

Euskadi registra cada año alrededor de 125 nuevos diagnósticos de VIH y 6.200 personas reciben tratamiento antirretroviral

L. O.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

Euskadi registra cada año alrededor de 125 nuevos diagnósticos de VIH y uno de cada cinco se detecta en Gipuzkoa, según los datos difundidos por el Departamento de Salud y Osakidetza con motivo del Día Mundial del Sida que se conmemora el 1 de diciembre. En 2024, el 21,6% de los casos correspondieron a este territorio, mientras que Bizkaia concentró el 63,2% y Álava el 15,2%.

Desde Salud subrayan la importancia del diagnóstico precoz, ya que casi la mitad de las nuevas infecciones se detectan de manera tardía. Para facilitar el acceso a las pruebas, Osakidetza ofrece test gratuitos en centros de salud y consultas específicas de ITS, además de pruebas rápidas en farmacias y entidades comunitarias.

Actualmente, cerca de 6.200 personas reciben tratamiento antirretroviral en Euskadi. Aunque no elimina el virus, en la mayor parte de los casos hace que éste sea indetectable y por lo tanto no transmisible. Según los datos de Osakidetza, la mayor parte de los nuevos diagnósticos se da en hombres, y la edad media del total de personas diagnosticadas es de 37 años. Por eso, desde el sistema vasco de Salud se insiste también en reforzar la prevención entre la población joven y en combatir el estigma que aún rodea al VIH.

En este sentido, Oskar Ayerdi, coordinador del Plan del Sida de Osakidetza, recuerda que «las personas que reciben tratamiento antirretroviral y que tienen la carga viral del VIH indetectable no transmiten el virus; es un gran avance científico que tiene también un gran impacto preventivo y social. El mensaje debe ser claro: si es indetectable es intransmisble».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  4. 4 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  5. 5 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  6. 6 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  7. 7

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  8. 8

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  9. 9 Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar
  10. 10

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Uno de cada cinco nuevos casos de sida que se detecta en Euskadi se diagnostica en Gipuzkoa

Uno de cada cinco nuevos casos de sida que se detecta en Euskadi se diagnostica en Gipuzkoa