Las diez noticias clave de la jornada
El equipo de cirujanos del Hospital Donostia prepara el robot Da Vinci para una operación de cáncer de pulmón. F. DE LA HERA
Día Mundial Contra el Cáncer de Pulmón

El centro donostiarra aplica en un 30% de cirugías una técnica que preserva más tejido pulmonar

El Hospital Donostia es el referente en el norte del Estado en materia de segmentectomías, un método que permite aumentar la supervivencia

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

La sanidad pública guipuzcoana destaca en una técnica conservadora que permite extirpar menos pulmón a pacientes con cáncer, sobre todo en estadios precoces de un ... tumor que es el más mortal de Euskadi. 1.325 vascos perdieron la vida el año pasado a causa de esta enfermedad, de los cuales 888 eran hombres y 437, mujeres. Se trata del servicio de Cirugía Torácica del Hospital Donostia, el único centro de Gipuzkoa que trata esta enfermedad con cirugía robótica, y que no solo opera a pacientes de nuestro territorio sino que también aglutina todas las intervenciones de enfermos pulmonares de Álava.

