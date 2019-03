Las comunidades autónomas muestran a Sanidad su «preocupación» por el desabastecimiento de fármacos Sanidad pondrá en marcha un plan para prevenir la escasez de medicamentos AGENCIAS Miércoles, 20 marzo 2019, 17:11

El Ministerio de Sanidad pondrá en marcha un plan específico para prevenir los problemas de suministro y de desabastecimiento de algunos medicamentos, como ha admitido que ocurre en estos momentos la titular de este departamento, María Luisa Carcedo, quien contará con la colaboración de las autonomías.

Carcedo lo ha anunciado antes de reunirse este miércoles con los consejeros autonómicos de Sanidad, a quienes les está presentando un primer borrador sobre un nuevo modelo de Atención de Primaria. En concreto, según ha dicho la ministra, el próximo viernes se reunirá con las comunidades autónomas para proponerles elaborar un plan de prevención para la escasez de medicamentos.

Un plan para que en caso de que se produzca problemas de suministro se puede realizar una «identificación temprana» de qué medicamentos faltan y dónde para actuar con rapidez desde la Administración. Y ahí se tendrán que utilizar «todas las vías», porque, según los datos de los que dispone Carcedo, «la mitad de los casos de problemas se producen por falta de fabricación».

«Un laboratorio que se compromete a proporcionar tal medicamento no debe, de repente, decir que no puede fabricar más o que no quiere o lo que sea», ha advertido. «Utilizaremos las capacidades que como Administración tenemos«, ha continuado.

No obstante, la ministra ha querido ser claro sobre este asunto, como también lo hizo ayer en declaraciones a Efe la directora general de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas. La ministra ha querido tranquilizar a la población para «evitar alarmismos«. Ha admitido que algunos medicamentos escasean en las farmacias y que existe desabastecimiento en algunos productos, pero ha asegurado que la falta de medicamentos de una marca específica de un producto activo afecta a menos del 1,5 % de las marcas disponibles en el mercado.

«Es un tema que tiene su importancia para quien esta acostumbrado a tomar un medicamento, pero que tiene el significado global que tiene», ha comentado la ministra. Pero lo más importante es que, según ha sostenido, «no existe riesgo de que una enfermedad que requiera un tratamiento no haya un medicamento para tratarla en nuestro país porque hay diversidad terapéutica«. »A lo mejor el medicamento al que estamos acostumbrados, esa marca no está en el mercado, pero tenemos un arsenal terapéutico para tratar esa enfermedad«, ha hecho hincapié.

Los consejeros autonómicos también han mostrado su preocupación por este asunto.«El desabastecimiento preocupa a cualquier comunidad y es un problema de mayor complejidad que el ámbito de competencia de las comunidades. Tenemos que estar junto al Ministerio porque es fundamental, sobre todo para la seguridad del paciente, que es lo más importante», ha señalado el consejero de Salud madrileño.

Por su parte, Vergeles, que ha especificado que el desabastecimiento «preocupa en todas las comunidades», se ha mostrado confiado en que la reunión anunciada por Carcedo se convoque de manera efectiva. «La competencia la tiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), esperamos que se convoque. Todas las comunidades tenemos problemas inminentes, de ahí que tenga que convocarse», ha advertido.

Por su parte, del Busto ha calificado la reunión de «muy interesante», ya que considera que el desabastecimiento «preocupa mucho en España». A su juicio, «en determinados momentos y dependiendo de las voluntades, en muchos casos de la industria farmacéutica, se producen determinados desabastecimientos». «El Ministerio tiene que poner un punto y aparte, y sentar una política común», ha reivindicado el consejero asturiano, que se ha mostrado «absolutamente seguro de que tendrá a todas las comunidades autónomas al lado del Ministerio, porque el desabastecimiento lo sufrimos todos».

Finalmente, la consejera de Sanidad de La Rioja, María Martín, ha apuntado a que «en algunos casos» la falta de fármacos se produce «por cosas tan sencillas como que la patente se acabe, aparecen genéricos y al laboratorio de turno no le interesa». Pero «el desabastecimiento de un fármaco se puede paliar con otro que ya existe», ha recordado, esperando que este tema forme parte de la comisión.