¿Te causa ansiedad volver a la rutina? ¿Se te hace cuesta arriba la vuelta al trabajo? Las vacaciones son un oasis para descansar y recargar pilas y, cuando acaban, cuando hay que volver a la rutina, es cuando debemos ser conscientes de toda la suerte que tenemos, porque podemos disfrutar de la vida incluso en la más intensa y agotadora rutina VANI G. LEAL, PSICÓLOGA. Martes, 15 enero 2019, 07:39

La verdad es que volver a la rutina después de cualquier periodo de vacaciones es, como mínimo, estresante. ¿Por qué? Muy fácil, el tiempo libre nos sienta muy bien a todos.

Bueno, siendo fiel a la realidad, para muchos padres y madres, sobre todo madres, volver a la rutina (vuelta al cole de los retoños), más que estresante, resulta liberador, porque los hijos son un amor, pero son agotadores. Pero, sea como sea la vuelta a la vida normal, nunca es fácil, así que veamos qué podemos hacer para que el regreso sea más llevadero.

1

En una semana, a lo sumo, dos, tu cerebro ya se habrá adaptado de nuevo a los quehaceres diarios, así que, acepta las emociones que conlleva el periodo de adaptación como algo normal y necesario en vez de agobiarte por sentir estrés.

2

Intenta no pasar de cero a cien en el periodo de adaptación. Ya sé que es complicado no sumergirse de nuevo en el bucle semanal, pero organízate un poco y encuentra actividades distraídas que puedas hacer entre semana (sí, sí, sí, la falta de tiempo siempre es un problema, pero la calidad de vida es un trabajo de aplicación y no una frase recurrente en las tazas de café).

3

Lo que no te guste puedes intentar cambiarlo. Si realmente te causa ansiedad volver a lo mismo de siempre, es que es hora de revisar tus obligaciones y responsabilidades. Desde luego, hay cosas que no podemos cambiar, pero que no podamos cambiarlas no significa que no podamos mejorarlas. Y, si no sabes cómo mejorar tu situación, ya sabes lo que voy a decirte: ve a ver a un psicólogo.

4

¿Qué solemos hacer en periodos de vacaciones? Quedar con amigos, estar en familia, salir a cenar, al cine, a pasear, planear actividades..., por lo tanto, a menos que tus vacaciones solo contemplen estar de viaje, el resto de cosas podemos hacerlas todo el año. Así que, no pienses que son las vacaciones lo que te hace feliz, son las cosas que haces mientras estás de vacaciones.

5

Encuentra pensamientos alternativos a los típicos: «volver al trabajo me mata» o «no soporto volver a lo de siempre». Pregúntate qué podrías hacer para mejorar tu día a día, cómo puedes reorganizar la rutina o qué nuevos objetivos podrían motivarte.

Volver a trabajar y estar encantado de volver a trabajar es solo privilegio de unos pocos, no nos engañemos, pero aprender a ver el lado positivo de la normalidad y de la rutina sí es algo que podemos hacer todos.

Al final, el trabajo solo es un medio para poder sobrevivir, vivir es otra cosa, vivir es llegar a casa y hacerte un café, una cena con amigos, leer un cuento a tus hijos, ver una película en el sofá con alguien que quieres, salir a correr...

Vivir son aquellos pequeños momentos que te da la vida y, sin embargo, no tenemos en cuenta. Ya lo dicen, vivir es todo aquello que pasa mientras haces planes para vivir.

Las vacaciones son un oasis para descansar y recargar pilas y, cuando acaban, cuando hay que volver a eso que llamamos aburrida normalidad, es cuando debemos ser conscientes de toda la suerte que tenemos, porque podemos disfrutar de la vida incluso en la más intensa y agotadora rutina.

P.D.: Algunos dirán que vivir es hacer lo que a uno le da la gana en vacaciones. Pues sí, también, pero como no tenemos más remedio que trabajar (la mayoría no somos millonarios), tratemos de ser más realistas y menos utópicos.