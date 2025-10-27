Los casos de gripe aumentan un 40% en Gipuzkoa en la última semana

La epidemia de gripe continúa azotando fuertemente en Euskadi. Aunque Bizkaia sigue acumulando la mayoría de casos (118 por cada 100.000 habitantes), los contagios ... también avanzan a ritmo acelerado en Gipuzkoa, con un aumento del 40% durante la última semana. Esta situación ha provocado que en lo que va de mes 192 personas hayan tenido que ser ingresadas en los hospitales de Osakidetza por problemas de salud derivados del virus de la influenza. La ocupación media de camas de estos centros supera ya el 75% en los tres territorios, aunque en algunos lugares la presión asistencial es aún mayor. Es el caso del Hospital Santa Marina, en Bizkaia, donde se supera el 85% de ocupación.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado este lunes el ambulatorio de Doctor Areilza, en Bilbao, donde ha ofrecido estos últimos datos actualizados sobre la evolución de la epidemia que este año «se ha adelantado» y viene más «fuerte», especialmente en el territorio vizcaíno. «Este año la gripe ha empezado antes y ha entrado con más fuerza de lo habitual», ha expuesto el líder del Gobierno Vasco, que ha animado a la población a seguir vacunándose.

Hasta el momento Euskadi ha administrado 299.017 dosis (el 13,06% de la población), alcanzando al 34% de las personas de 60 años o más. En residencias, el 71% de las personas ya han sido vacunadas contra la gripe, y cerca del 60% frente al coronavirus. Entre la población infantil, 11.856 se han inoculado ya, lo que equivale al 17,67% en la franja de 6 a 59 meses. Sin embargo, el lehendakadi ha hecho un llamamiento a los menores de 15 con patologías previas, donde solo 5,12% han recbido la profilaxis.

Osakidetza registró la semana pasada un total de 583 casos de gripe, superando los 533 de la semana anterior y confirmando un claro aumento en la transmisión del virus. El número acumulado de casos en las primeras cuatro semanas de vacunación (1.735) triplica las cifras de años previos (573 en el mismo periodo), alcanzando niveles habituales de otras campañas con un mes de antelación.

Por ese motivo, Salud puso en marcha un 'vacunódromo' en el polideportivo La Casilla de Bilbao, donde entre en tres jornadas se han suministrado casi 5.000 sueros. La demanda fue más elevada de lo inicialmente previsto, lo que ha llevado a Osakidetza a reforzar los cinco puntos de vacunación con más personal de enfermería para agilizar el proceso y que no se generasen grandes colas.

De momento, el Gobierno Vasco continúa valorando la posibilidad de instalar un punto de refuerzo de esta índole tanto en Gipuzkoa como en Álava. En el caso del territorio sobre la mesa hay «varias posibilidades» para realizar estas vacunaciones masivas y se están estudiando tanto la «logística» del emplazamiento como el personal sanitario que sería necesario para poder llevar a cabo esa actividad.

Durante la pandemia del coronavirus, dos fueron los principales 'vacunódromos' que habilitó Osakidetza en Gipuzkoa. El primer punto de inmunización masiva fue el coso de Illunbe, que estuvo en funcionamiento durante siete meses y que tenía una capacidad para inocular hasta 5.000 dosis diarias. Con la vuelta al trabajo del equipo de baloncesto Gipuzkoa Basket, el Atano III relevó a la plaza de toros como lugar de inmunización. El frontón donostiarra estuvo abierto durante seis meses, tiempo en el cual Salud llegó a inocular casi 100.000 sueros entre finales de 2021 y comienzos de 2022.