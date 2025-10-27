Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un sanitario inocula la vacuna contra la gripe a un hombre. Gorka Estrada

Los casos de gripe aumentan un 40% en Gipuzkoa en la última semana

Pradales insiste en que el virus de la influenza «viene fuerte» y ya ha dejado casi 200 ingresados en los hospitales de Osakidetza

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:02

Comenta

La epidemia de gripe continúa azotando fuertemente en Euskadi. Aunque Bizkaia sigue acumulando la mayoría de casos (118 por cada 100.000 habitantes), los contagios ... también avanzan a ritmo acelerado en Gipuzkoa, con un aumento del 40% durante la última semana. Esta situación ha provocado que en lo que va de mes 192 personas hayan tenido que ser ingresadas en los hospitales de Osakidetza por problemas de salud derivados del virus de la influenza. La ocupación media de camas de estos centros supera ya el 75% en los tres territorios, aunque en algunos lugares la presión asistencial es aún mayor. Es el caso del Hospital Santa Marina, en Bizkaia, donde se supera el 85% de ocupación.

