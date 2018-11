EH Bildu propone crear una comisión de investigación sobre las irregularidades de la OPE «Lo que está en cuestión no es solo el modelo de oposiciones, sino también la política de recursos humanos en su totalidad», dicen desde la coalición soberanista IKER MARÍN Viernes, 23 noviembre 2018, 15:59

EH Bildu propondrá al Pleno del Parlamento, el próximo día 12 de diciembre, la creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades de la OPE de Osakidetza. Rebeka Ubera, parlamentaria de la coalición soberanista, ha recordado esta mañana en la Cámara vasca que su partido registró en julio la iniciativa para crear dicha comisión: «Hemos actuado con responsabilidad y seriedad, y hemos dado al Gobierno el tiempo necesario para que tome medidas. Sin embargo, no han demostrado ninguna iniciativa, y el tiempo se ha agotado». Por ello, y tras los acontecimientos de las últimas semanas, entre ellos la dimisión de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y la petición de la Fiscalía de su comparecencia para comparecer como «testigo» en esta investigación, desde EH Bildu señalan que «lo que está en cuestión no es solo el modelo de oposiciones, sino también la política de recursos humanos en su totalidad. Así las cosas, el consejero Jon Darpón no nos ha dado ni un solo motivo para no activar la comisión de investigación, por eso hemos decidido elevar la cuestión al Pleno del día 12 de diciembre».

«La pasada semana», añade Ubera, «dimos al Gobierno la posibilidad de poner en marcha un conjunto de medidas integrales para solucionar la situación generada. Sin embargo, el consejero Darpón ha dado la callada por respuesta». Por último, resaltan que el lehendakari Urkullu se ha referido este viernes a la mañana en el Pleno Parlamento a la crisis de Osakidetza «sin anunciar ni una sola medida correctora. La inacción del Gobierno y las excusas ofrecidas hoy por el lehendakari son preocupantes», ha señalado Ubera. Para que esta comisión de investigación salga adelante EH Bildu deberá contar con los votos a favor de Elkarrekin Podemos, que ya se ha mostrado partidaria de crear la comisión, y del PP.

Defensa del lehendakari

Iñigo Urkullu ha enmarcado la dimisión de la ya exdirectora general de Osakidetza en el inicio de una «nueva etapa» que permita afrontar los «cambios estructurales» en este servicio con «confianza y respeto» entre todos los agentes implicados. El lehendakari ha defendido la actuación de la dirección de este ente desde que se denunció la posible filtración de exámenes y ha subrayado que con su renuncia Múgica busca que «este problema no condicione políticamente al Gobierno Vasco». Ha subrayado que Múgica con su decisión ha contribuido a «reconducir la situación» con «responsabilidad y compromiso».