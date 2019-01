La bajada de precio de 1.200 fármacos reducirá la factura vasca de recetas en 12 millones La orden ministerial afecta a más de 16.000 presentaciones de medicamentos, algunos tan habituales como el ibuprofeno MARÍA JOSÉ CARRERO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 enero 2019, 13:51

Un total de 1.277 medicamentos, que suman cerca de 16.000 presentaciones, son más baratos desde el día de Año Nuevo debido a la entrada en vigor de la última Orden de Precios de Referencia (OPR), dictada por el Ministerio de Sanidad. Se trata de una herramienta para controlar el gasto farmacéutico y, en consecuencia, asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público. Más de 12.825 de las presentaciones se dispensan en las farmacias y 2.916 en los hospitales.

Por su impacto en la aminoración del gasto, destacan medicamentos muy consumidos que ya en años anteriores han tenido bajadas de precios de hasta un 40%. En este grupo, hay antiinflamatorios, antitusivos, o fármacos para la artrosis, la hipercolesterolemia, glaucoma o la hipertensión arterial.

Además, entre las presentaciones que bajan de precio en las oficinas de farmacia se encuentran principios activos de gran utilización como el ibuprofeno, fármacos para el asma como el salbutamol o la budesónida, antidepresivos como el escitalopram, anticonceptivos orales como el levonorgestrel/etinilestradiol o medicamentos para la enfermedad de Parkinson como el ropinirol. Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, los diez principios activos con mayor impacto en la bajada de precios «representan el 89% de la reducción de la factura».

Desde que el pasado 27 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva orden, las farmacias han estado dispensando las existencias disponibles al precio anterior. Desde el primero de enero, al entrar en vigor las nuevas tarifas, han tenido que dispensarlos a menor coste, asumiendo la diferencia de las existencias que todavía tengan en stock.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, destaca que «el sistema de precios de referencia se ha consolidado. Sin embargo -apunta- creemos que, una vez repercutido el ahorro, se deberían corregir algunos aspectos que perjudican a la farmacia, como por ejemplo, ampliar los plazos de coexistencia de medicamentos con precio antiguo y nuevo».

Desde hace una década, los medicamentos financiados con recursos públicos figuran cada año en la Orden de Precios de Referencia, que fija la cantidad máxima de financiación de los fármacos incluidos en cada conjunto de tratamientos. Cada grupo incluye todas las presentaciones de productos que tienen el mismo principio activo e idéntica vía de administración.

Desabastecimiento

El Ministerio de Sanidad calcula que el ahorro para el conjunto de España asciende a 248 millones. Dado que Euskadi supone un 5% del total, el Departamento de Salud tendrá que desembolsar unos 12 millones menos.

Este menor coste en fármacos muy comunes permite compensar el mayor gasto que acarrean los nuevos medicamentos. Frente al beneficio para el Sistema Nacional de Salud, la OPR supone un perjuicio para las farmacias. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos calcula que el impacto en la boticas es de 88 millones.

Los más consumidos Ibuprofeno Este principio activo es muy utilizado como antiinflamatorio, para quitar el dolor y bajar la fiebre. Budesonida Está indicado para tratar el asma. Escitalopram Se prescribe para combatir la depresión. Etoricoxib Es un tratamiento para la artritis y artrosis. Levonorgestrel/Etinilestradiol Píldoras anticonceptivas. Metotrexato Es un inmunosupresor. Salbutamol Contra el asma. Ropinirol Para tratar la enfermedad de Parkison.

La ORP establece qué productos financian los servicios de salud, ya sea a través o de recetas o del consumo hospitalario, cuáles excluye, por qué motivo y el precio máximo que va a pagar por ellos. Esto quiere decir que aquellos medicamentos que superan el importe fijado por el Gobierno central dejarán de subvencionarse a través del modelo público, lo que obliga en la práctica a los laboratorios farmacéuticos a bajar los precios para poder vender a gran escala.

Pero este abaratamiento constante es una de las razones por la que en las farmacias escaseen algunos fármacos. Y es que a los laboratorios no les compensa su fabricación. Este problema ha llevado al Ministerio, por primera vez desde la entrada en vigor de este modelo, a hacer una excepción. Para evitar los desabastecimientos cada vez más frecuentes en el mercado español, ha decidido no revisar determinados fármacos esenciales y que no son sustituibles por otros. El objetivo es no tener que recurrir a productos extranjeros, ya que supone un encarecimiento.