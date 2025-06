«Operarme fue mágico; se me fueron todos los dolores de la noche a la mañana»

Mirari Gómez San Sebastián Jueves, 19 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El dolor te cambia la vida, te limita y te afecta, no solo a nivel físico, sino también emocional. Hay muchas personas que seguro se sentirán identificadas con esta afirmación, toda vez que más del 25 % de la población, es decir, una de cada cuatro personas, padece de dolor crónico, a juzgar por las conclusiones del último barómetro del dolor.

Ese cambio de vida puede llegar, además, en el momento menos esperado y sin avisar. Es lo que le ocurrió a Txema, un donostiarra al que «un mal gesto» en el trabajo le cambió la vida: «Cogí una caja pequeña, de esas que piensas que no pesa, y al levantarla me dio un latigazo terrible en la espalda».

Así comenzó un doloroso camino que trataba de paliar con infiltraciones cada seis meses. «Hacían efecto durante un tiempo, pero luego el dolor volvía. Estuve así unos dos años, pero llegó un punto en el que mi espalda ya no aguantaba más». Fue un episodio de «dolor terrible» que derivó en un ingreso hospitalario de «14 días con morfina casi a diario» y en una nueva infiltración que resultó fallida: «Al día siguiente tuve que volver porque era imposible aguantar ese dolor. La protusión vertebral me oprimía tan fuerte que me cogía la espalda y la pierna, no podía ni moverme ni andar».

Para hernias «muy concretas»

Era principios de julio de 2023 y fue entonces cuando el doctor Juan Martínez, anestesiólogo de Policlínica Gipuzkoa y especialista de su Unidad del Dolor, le propuso probar una solución hasta entonces desconocida: «Me planteó intentar un procedimiento que podría aliviar el dolor, pero que era tan innovador que nunca se había hecho en Policlínica Gipuzkoa». La reacción del paciente fue la de cualquier persona desesperada: «Le dije 'haz lo que quieras', soy un conejillo de Indias para ti, pero quítame, por favor, este dolor como sea».

Txema «Le dije que era su conejillo de Indias y que hiciese lo que quisiese para quitarme el dolor; y lo consiguió»

En apenas cuatro días desde aquella súplica, Txema entró a quirófano: «Ingresé un viernes a las 16 horas y esa misma noche la pasé en casa como una persona nueva, sin dolor». El paciente recuerda el paso por quirófano como «algo mágico. No sé lo que hicieron, porque estaba boca abajo y no me enteraba, pero pude notar cómo cortaban algo y el dolor desapareció por completo».

Aquel 'mago' fue el doctor Martínez, quien explica que el diagnóstico fue «una hernia discal de gran tamaño ubicada justo en el neuroforamen, que es el espacio de salida de la raíz espinal, entre las vértebras L4 y L5».

A hernias de este tipo y localización «muy concretas» se dirige un procedimiento como Resadisc, «una radiofrecuencia intradiscal que emplea una resonancia molecular mediante la cual se agitan las micropartículas que componen el interior del núcleo discal, consiguiendo que se reduzca el tamaño de la protusión y, como consecuencia, la compresión que genera sobre la estructura adyacente, en este caso el nervio», explica el especialista.

Se trata de una técnica quirúrgica mínimamente invasiva e innovadora que «se realiza con anestesia local y sedación mínima para que el paciente esté confortable». Además, es un procedimiento «relativamente sencillo, de entre 45 y 60 minutos de duración», por lo que «se hace de manera ambulatoria, de manera que el paciente se puede marchar a casa ese día».

«Sin rehabilitación ni pastillas»

La recuperación tras la intervención es «progresiva» y comprende revisiones rutinarias al paciente, que «notará la remisión del dolor entre los 3 y 6 meses posteriores», comenta el doctor Martínez.

El doctor Juan Martínez, anestesiólogo de Policlínica Gipuzkoa, será uno de los ponentes del Aula de Salud que se celebra esta tarde bajo el título 'Vivir sin dolor. Innovación y últimos avances en el tratamiento del dolor'.

En el caso de Txema, la recuperación fue «increíble» y «no necesité ni rehabilitación ni tomar pastillas». Este árbitro de balonmano pudo volver a realizar deporte en diciembre y en enero se reincorporó al trabajo: «Fue un proceso muy rápido. De estar tres años con dolores a, casi de la noche a la mañana, volver a hacer mi vida normal y sin ningún dolor». A punto de cumplirse dos años desde la operación y recién sopladas las 60 velas, Txema celebra que la reducción de su hernia «ronda ya el 80 %», según el médico. «Llevo dos años con mi actividad diaria y sin sentir ningún tipo de dolor».

Dr. Juan Martínez «Siempre hay alternativas en una Unidad del Dolor altamente resolutiva que busca ayudar al paciente a vivir sin dolor»

Aunque «definitivo en la vida hay pocas cosas», esta técnica Resadisc, indicada para «casos muy concretos», tiene «pronósticos excelentes y éxito rotundo de forma muy cómoda para el paciente: viene una vez, se opera y listo»; aunque no puede descartarse que «en un futuro pueda tener una patología en ese mismo u otro nivel». El mensaje a reivindicar es claro y conciso: siempre hay alternativas. Y así quedará patente hoy en el Aula de Salud de la mano de una Unidad del Dolor «altamente resolutiva que permite brindar al paciente una gran variedad de alternativas para ese objetivo de ayudarles a vivir sin dolor».