Carlos López-Otín, uno de los científicos españoles de mayor relevancia internacional, habla este martes sobre 'la medicina de la salud', con propuestas «para lograr ... el equilibrio físico y mental», temas de su libro 'La levedad de las libélulas'. Será en el Aula de El Diario Vasco, en el Aquarium, a las 19.00, con entrada libre, y con dos presentadoras de excepción: Cristina Garmendia, exministra y presidenta de la Fundación Cotec y de Mediaset, y la también investigadora Teresa Celaya.

– ¿Cuál es esa 'medicina de la salud' que propone?

– La charla recrea el argumento del libro 'La levedad de las libélulas' y será una invitación a compartir un viaje al centro de la vida y de la salud, dos bellas palabras que hacen referencia a dones tan maravillosos como provisionales. En este periplo nos acompañarán grandes sabios, pensadores y artistas de la historia que nos irán relatando desde la ciencia, pero también desde la poesía, la filosofía, la música o la pintura, cómo ha ido cambiando nuestro concepto de salud. Al final del viaje entenderemos que la medicina de la salud es una propuesta científica integradora que persigue analizar los mecanismos moleculares y celulares que determinan que la vida transcurra en relativa armonía.

– ¿Cómo ha sido esa evolución de la medicina de la que habla hasta llegar a la actualidad?

– La medicina de la salud y la de la enfermedad son aproximaciones complementarias. Cuidar la salud no es dejar de atender y tratar de curar las más de 17.000 enfermedades distintas que se recogen en el último censo de los males del mundo. La enfermedad es consustancial a la vida, y tras cerca de cuatro mil millones de años de evolución biológica y cultural, hemos tenido que asumir una serie de riesgos moleculares que nos permitieron avanzar en la complejidad biológica y nos regalaron una vida larga y rica, pero a cambio nos abocaron a la imperfección y a la enfermedad. Lo asombroso no es envejecer y padecer unas u otras enfermedades, lo verdaderamente sorprendente es sobrevivir, ese es nuestro gran milagro cotidiano.

– ¿Qué es 'la salud' hoy? ¿Cómo podemos alcanzar el bienestar?

– En el libro se define la salud como una forma muy especial de cultura. La cultura de la responsabilidad y el cuidado de la vida. Cuidar la salud y la vida son tareas complejas, pero afortunadamente la responsabilidad, como la curiosidad y el altruismo, se pueden enseñar y entrenar. Las estrategias médicas y científicas más avanzadas que se anuncian para el futuro serán difíciles de generalizar mientras no haya un mayor compromiso con la equidad social, pero las aproximaciones relacionadas con los estilos de vida son más fáciles de implementar. Además de seguir insistiendo en las campañas que recuerdan los daños que causan las sustancias tóxicas como las drogas, el tabaco o el alcohol, debería informarse en positivo de los factores que favorecen la salud física y mental. Algunas ideas son sencillas: nutrición austera, natural y equilibrada, ayuno digital, distancia de la toxicidad humana, control de estrés y respeto al descanso y al sueño.

– ¿Por qué su último libro se titula 'la levedad de las libélulas'?

– Es una metáfora que trata de expresar que pese a los muchos dones que nos adornan no somos invulnerables. El gran progreso tecnológico en diversos ámbitos creó la falsa idea de una presunta invulnerabilidad, que no se corresponde en absoluto con la realidad. Basta mirar una bella y leve libélula para comprenderlo mejor. Las libélulas son criaturas míticas, con una gran capacidad de observar el mundo a través de su visión panorámica. Su nombre deriva de libella ('balanza'), un vocablo que simboliza el equilibrio para sobrevivir y la perseverancia para lograr la madurez y mantener la salud. Estos animales tienen un ciclo vital muy largo desde que se depositan los huevos hasta que eclosionan, pero después sólo tienen dos meses para completar sus afanes y su vida. Las libélulas, con sus cuatro alas de cristal, son seres frágiles y vulnerables, como nosotros. El título del libro usa una figura retórica, la aliteración, que consiste en la repetición de sonidos similares. En mi mente resuenan como si estuviera escuchando el vuelo de las libélulas sobre el agua de la Fontana de Médicis de París, donde se encendieron las magias que me llevaron a escribir el libro.

– Su 'trilogía de la vida' tuvo mucho eco entre los lectores. ¿Qué ha aprendido?

– Los tres libros que componen esta trilogía se han leído masivamente y se han traducido a otras lenguas. Intenté recoger mis reflexiones sobre los lenguajes biológicos que hacen posible cada instante de nuestra vida; después pensé sobre las claves de la longevidad, y por último escribí sobre el cáncer como ejemplo de enfermedad que nos hace sentir vulnerables. Lograr el equilibrio físico y mental no resulta nada sencillo en el mundo actual, en el que pesa mucho más la arrogancia y la prisa que la humildad y la calma. La salud física y mental son partes indisociables de una misma ecuación. No es una mera cuestión médica o científica, es necesario integrar la información generada en campos tan diversos como la medicina, la biología, la filosofía, la economía, la sociología y la psicología.

– Le presentan en Aula DV dos investigadoras: Cristina Garmendia y Teresa Celaya.

– Será un gran orgullo. Conocí a Cristina hace casi cuatro décadas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Compartimos grandes mentores como Margarita Salas. Nunca olvidaré el impacto que tuvo Cristina en uno de los retos científicos más importantes de mi vida: el proyecto internacional de los Genomas del Cáncer. La gestación de este proyecto coincidió con su responsabilidad como ministra de Ciencia y Tecnología, y Cristina asumió el compromiso de impulsar la participación de nuestro país en una iniciativa que algunos pensaron que quedaba lejos de nuestras posibilidades. Gracias a su visión científica el proyecto fue un gran éxito y 17 años después ese trabajo colectivo ha permitido descifrar los genomas tumorales de muchos centenares de pacientes con cáncer. A Teresa Celaya la conocí en una conferencia en San Sebastián, ella estaba en esa fase de incertidumbre que acompaña a tantos jóvenes. He sido testigo directo de su progreso científico y de su extraordinario compromiso por contribuir al conocimiento del funcionamiento del cerebro, labor que sigue siendo una de las últimas fronteras de la ciencia.