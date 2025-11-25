Aragón anuncia mascarillas obligatorias en centros sanitarios para frenar la gripe Tilda al principio de ordinalidad para la financiación de las CCAA como el «mayor error de la democracia»

EP Martes, 25 de noviembre 2025, 12:31 | Actualizado 12:36h.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que su Gobierno será el primero en hacer obligatorio el uso de mascarillas en centros sanitarios para frenar la proliferación de la gripe en 2025, insistiendo que las administraciones «tienen que tomar medidas» ante el brote ya que se trata de «un problema serio» para la salud pública.

Durante su intervención en el 'Congreso España 360' de 'Prensa Ibérica', el presidente aragonés ha desvelado que su administración va a iniciar el proceso para instaurar la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales para evitar contagios, insistiendo en que es un problema serio.

«Hay mucha gente que piensa que la gripe puede significarle una semana en la cama, pero la realidad es que la gripe cada año en España mata a miles y miles de personas, no solamente satura a la existencia de nuestros hospitales», ha alertado Azcón.

De esta forma, el presidente ha añadido que se va a realizar una campaña de concienciación desde el Gobierno autonómico, para la que ha pedido públicamente «la colaboración de los medios de comunicación para concienciar a la población» en la enfermedad.

