La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia

Más allá del ámbito hospitalario, el mapa sanitario de Gipuzkoa contempla también importantes cambios en AtenciónPrimaria. Este nivel asistencial fue uno de los principales focos ... de acción cuando el equipo del consejero Alberto Martínez accedió al cargo con el objetivo más inmediato de reforzar la que es la puerta de entrada de la población al sistema sanitario. Para este fin, adecuar los centros de salud y ambulatorios a la realidad actual y futura se ha convertido en una herramienta fundamental. En el caso de Gipuzkoa eso se ha traducido en la ampliación de alguno de los centros ya existentes, la renovación de otros o la construcción de otros nuevos.

Este último caso es el del centro de salud en el barrio donostiarra de Txomin Enea. El futuro ambulatorio, en el que el Gobierno Vasco contempla una inversión de 9,4 millones de euros, se edificará en la parcela que actualmente ocupa una cancha de baloncesto en la plaza Arteleku. Salud estima un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que el nuevo centro de salud que ofrecerá servicio a los vecinos de Txomin Enea, Loiola y Martutene abrirá sus puertas a finales de 2027. El equipo de profesionales previsto para este nuevo equipamiento sanitario tendrá 11 médicos de familia, 3 pediatras, 13 enfermeras y 8 administrativos. También habrá en el ambulatorio fisioterapeutas del Servicio Vasco de Salud.

Otras actuaciones ya cerradas contemplan la ampliación de ambulatorios que sustituyan a los actuales para dotarlos de carteras de servicios más amplias y poder dar así respuesta a una población cada vez más envejecida y pluripatológica. Este es el ejemplo del centro de salud de Bergara, para el que Osakidetza ha destinado 7,9 millones que se traducirán en un aumento significativo de la capacidad asistencial. El centro incorporará doce nuevas salas de consultas a finales de 2028, fecha prevista para la finalización de los trabajos.

El centro de salud de Elgoibar vivirá una situación similar con el derribo del viejo edificio de la plaza del mercado, en cuyo solar resultante (de unos 400 metros cuadrados) se erigirá un ambulatorio nuevo. Este tendrá una superficie construida de 2.251 metros cuadrados, más del doble que el actual equipamiento, para el que Salud ha invertido 6,8 millones.

Txomin Enea El nuevo centro de salud se levantará sobre la cancha de baloncesto y abrirá a finales de 2027

También verá ampliados sus límites el ambulatorio de Lazkao, que triplicará el espacio actual con la demolición del edificio actual y la construcción de uno nuevo en la misma parcela. Una infraestructura de 1.359,65 metros cuadrados para el que se destinarán 5,4 millones de euros. Entretanto, el ayuntamiento ha instalado unas casetas en el colegio San Benito que acogerán la atención sanitaria mientras se construye el nuevo centro de salud.

Nuevos ambulatorios en Irun

Más allá de estos proyectos que Osakidetza ya tiene en proceso, Salud tiene comprometida la ejecución de otras dos actuaciones en la comarca de Bidasoa en el ámbito de la Atención Primaria. Se trata de la apertura de un nuevo ambulatorio en el centro de Irun que sustituya al actual y la construcción de otro equipamiento médico en el barrio de Oinaurre.

El primero se erigirá en el parking del Instituto Bidasoa de Formación Profesional y contará con cerca de 8.000 metros cuadrados, mientras que el segundo será sustancialmente más pequeño, de 2.000 metros cuadrados, dando respuesta a una reclamación histórica de los vecinos para mejorar la atención en la comarca.