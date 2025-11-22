Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El futuro centro de salud de Txomin Enea se erigirá sobre la cancha de baloncesto de la plaza Arteleku Arizmendi

La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia

Osakidetza tiene contemplado construir también un nuevo equipamiento en el centro de Irun que sustituya al actual y otro en el barrio de Oinaurre

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:02

Más allá del ámbito hospitalario, el mapa sanitario de Gipuzkoa contempla también importantes cambios en AtenciónPrimaria. Este nivel asistencial fue uno de los principales focos ... de acción cuando el equipo del consejero Alberto Martínez accedió al cargo con el objetivo más inmediato de reforzar la que es la puerta de entrada de la población al sistema sanitario. Para este fin, adecuar los centros de salud y ambulatorios a la realidad actual y futura se ha convertido en una herramienta fundamental. En el caso de Gipuzkoa eso se ha traducido en la ampliación de alguno de los centros ya existentes, la renovación de otros o la construcción de otros nuevos.

