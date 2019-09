Alimentos que es mejor no comer por la noche Las legumbres, la carne roja... hay alimentos que no deberían entrar en el menú de la cena. / FOTOLIA Hay alimentos prohibidos que es mejor no consumir a partir de cierta hora. Pero... ¿sabes por qué? Di adiós a las calorías innecesarias y a los gases durante la noche DV Lunes, 2 septiembre 2019, 06:12

Siempre te han dicho que no comas carbohidratos por la noche. Que no comas legumbres. Y que sobre todas las cosas, que no comas embutidos antes de acostarte. Sé sincero, a la única regla a la que haces caso es a la primera: te parece un sacrilegio contra la dieta cenar un plato de pasta. No obstante, el jamón york o el hummus son opciones perfectamente válidas. Pues bien, quizás no estés en lo cierto.

Hay ciertos alimentos que no son para nada recomendables (por distintas razones) a partir de cierta hora. Y son estos.

Embutido

No es para nada saludable poner embutidos como el lomo o el chorizo en el menú de la cena: pero otros como el pavo, el pollo o el jamón de york aunque sean carnes magras tampoco son saludables ya que están procesados. Azúcares, colorantes... hay que mirar con atención los ingredientes.

Chocolate

El chocolate puro es saludable, de eso no hay duda. Sin embargo, no debemos pasar de tres porciones al día, y siempre, durante la jornada. Por la noche el chocolate dificulta la digestión y puede afectar al sueño.

Carne roja

El consumo de carne roja debe ser moderado. Por su elevado contenido en proteínas, puede ser difícil de digerir y provocar malestar y problemas a la hora de dormir. Además, las grasas saturadas influyen en la hormona reguladora del sueño.

Alimentos con vitamina C

La vitamina C es imprescindible, sobre todo a primera hora de la magana. Kiwi, naranja, mandarina... pero no por la noche. Los cítricos puede provocar sensación de ardor o pesadez si los tomas de postre en la cena.

Legumbres

Nadie cenaría unas lentejas o un plato de fabada. Eso está claro. Sin embargo, el hummus está a la orden del día como plato ptincipal a la hora de cenar y no es del todo bueno ya que las legumbres provocan gases, lo que puede dificultar el sueño.

Alimentos con carbohidratos

Son pesados, pueden causar gases por la noche y además, son un aporte calórico excesivo para una cena. Sobre todo cuando se trata de arroces o pastas.