Alimentos que no deberías consumir sin cocinar La comida cruda está de moda pero hay ciertos alimentos que no deberías consumir sin cocinar para evitar problemas de salud. Te contamos cuáles. TAMARA IZQUIERDO Jueves, 15 agosto 2019, 11:37

Es cierto que cocinar algunos alimentos se lleva tras de sí un montón de vitaminas y nutrientes muy beneficiosos para la salud y que muchos alimentos sería mejor consumirlos crudos para aprovechar su valor nutricional pero esta regla no es la misma para todos los ingredientes. Si eres fan de la comida cruda, las ensaladas, crudités o batidos vegetales, toma nota de aquellos alimentos que es mejor tomar cocinados porque en crudo pueden perjudicar seriamente tu salud.

Berenjena

Las berenjenas son vegetales de la familia de las solanáceas que tienen la particularidad de ser ricas en solanina, una sustancia tóxica que puede ocasionar malestar abdominal y digestivo si se consume el alimento crudo.

Antes de jugártela añadiendo berenjena cruda a un batido o una ensalada cocínala para evitar los efectos nocivos de la solanina (flatulencias, diarrea y otros síntomas asociados nada deseables) y opta por elaboraciones tan ricas y saludables como hacerla al horno, gratinada y rellena o a la plancha.

Pollo

Vale, no es lo más normal ponerse a comer pollo crudo pero, por si acaso te da por experimentar en la cocina y hacerte un tartar o un ceviche revisado, ten en cuenta que es muy peligroso comer pollo crudo.

Si no quieres pillar una buena salmonelosis cocina siempre el pollo porque hay un montón de recetas para disfrutarlo en la cocina como hacerlo al curry, en brochetas a la plancha, al horno, en tempura… ¿quién va a querer un trozo de pollo crudo pudiendo comerlo cocinado? Ni lo pienses.

Brócoli

Tanto el brócoli como la coliflor cuentan con una alta concentración de unas sustancias llamadas oxalatos. Los oxalatos lo que hacen es dificultar la absorción de hierro por parte del organismo, fenómeno que disminuye al cocinar los alimentos. Cuida no cocinarlos demasiado para no perder beneficios nutricionales del brócoli pero no lo dejes crudo si no quieres que lo oxalatos te impiden tener unos buenos niveles de hierro en tu organismo.

Patatas

La solanina no solo está presente en las berenjenas, también en los tomates inmaduros o las patatas. Esta sustancia tóxica es muy perjudicial para el organismo pero queda inactiva con el cocinado por lo que no te la juegues y antes de comer patatas crudas (por si se te había pasado alguna vez por la cabeza), guísalas, fríelas o cuécelas que quedan mucho más ricas y no suponen ningún peligro para tu salud.

Setas

Ojo con recoger setas o cualquier hongo por el campo si no eres una experta en micología, o te haces acompañar de un entendido o mejor adquiéralas a recolectores experimentados o en mercados porque pueden ser muy peligrosas para la salud, tóxicas e incluso mortales (¡y no exageramos!). Además, algunas setas pueden ser difíciles de digerir y la cocción eliminaría este problema ya que favorece la descomposición de las paredes celulares para así hacer el alimento mucho más digestivo.

Consumir comida cruda puede ser muy beneficioso para la salud pero ten mucho cuidado con el tipo de alimentos que eliges, algunos ingredientes es mucho mejor cocinarlos para aprovechar todos sus beneficios nutricionales y evitar riesgos innecesarios.