Alfredo Yoldi, endocrino: «Disminuir de peso, una dieta equilibrada y hacer ejercicio puede prevenir la aparición de diabetes» El especialista en endocrinología de Policlínica Gipuzkoa ha desgranado diferentes pautas para prevenir la aparición de la diabetes

El endocrino y especialista de Policínica de Gipuzkoa, Alfredo Yoldi, ha desgranado algunas de las claves para evitar la aparición de la diabetes así como detallado una serie de recomendaciones y consejos para evitar complicaciones derivadas de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos.

Enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo, en Euskadi alrededor de 172.000 personas (7,5% de la población) viven con diabetes, siendo la diabetes tipo 2 la más frecuente, y diagnosticándose cada año unos 9.000 nuevos casos. Estos datos subrayan la relevancia de la prevención, la detección temprana y el control adecuado de la enfermedad.

El Dr. Alfredo Yoldi, especialista en endocrinología de Policlínica Gipuzkoa, señala que «la diabetes tipo uno, de causa autoinmune, es muy poco frecuente, pero la tipo dos, condicionada por la obesidad y el estilo de vida, es la más grave desde el punto de vista de salud».

Así, detalla que los síntomas más comunes incluyen sed excesiva, necesidad de orinar con frecuencia, pérdida de peso, cansancio y aparición de infecciones recurrentes, y el diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que determinan los niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada.

Es por ello que la prevención y el control de la diabetes tipo 2 pasa por el seguimiento de hábitos saludables. «Disminuir de peso, mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente puede prevenir la aparición de diabetes en personas predispuestas genéticamente», afirma el Dr. Alfredo Yoldi. Además, una vez diagnosticada, la enfermedad requiere seguimiento médico continuo, control de glucosa, presión arterial, colesterol y peso corporal para prevenir complicaciones a largo plazo, como daño en retina, riñón, arterias y nervios.

Los avances médicos y tecnológicos también han mejorado significativamente la atención de los pacientes. Entre ellos destacan nuevos fármacos que facilitan el control de la glucosa y promueven la pérdida de peso, así como tecnologías como la monitorización continua de glucosa y las bombas de insulina, especialmente útiles para pacientes jóvenes con diabetes tipo 1.

«Llevamos ya casi 30 años trabajando en el mundo de la diabetes y desde mi experiencia, puedo decir que estamos consiguiendo reducir la tasa de complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes», concluye el Dr. Alfredo Yoldi, endocrinólogo de Policlínica Gipuzkoa, quien recuerda que la educación diabetológica, la prevención y el seguimiento médico son esenciales para convivir con la enfermedad y mantener una vida saludable y activa.

