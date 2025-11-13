Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Quesos en un supermercado. Reuters

Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi

Se he detectado en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha lanzado una alerta tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en distintos lotes de queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca, de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski. La información llegó a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias de Navarra.

Los lotes afectados se han distribuido principalmente en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, aunque también llegaron a Castilla-La Mancha y Aragón, y no se descarta que puedan haberse redistribuido a otras regiones. Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan no consumir los productos afectados si se encuentran en los hogares.

Productos afectados

  • Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de marca Beiardi Número de lote: 2528430. Fecha de caducidad: 29/09/2026. Peso de unidad: 500g

  • Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de marca Beiardi Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026. Peso de unidad: 3 Kg

  • Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de marca Beiardi Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 16/09/2026. Peso de unidad: 200g

  • Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de la marca La Borda de AGORT Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 12/09/2026. Peso de unidad: 3 kg

  • Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado, de marca Udabe Número de lote: 2528410.Fecha de caducidad: 22/10/2026. Peso de unidad: 250 g.

  • Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado, de marca Eroski Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 07/10/2026. Peso de unidad: 250 g.

Entre los productos afectados se encuentran diferentes variedades de queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca. Entre las marcas implicadas destacan Beiardi, con varios lotes de tamaños que van desde los 200 g hasta los 3 kg; La Borda de Agort, con unidades de 3 kg; y quesos ahumados de las marcas Udabe y Eroski, en envases de 250 g.

Vómitos, diarrea o fiebre

En caso de haber ingerido alguno de estos quesos y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se aconseja acudir a un centro de salud de inmediato. Asimismo, las mujeres embarazadas deben consultar las pautas de higiene alimentaria recogidas en la Guía del embarazo del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Salud ha recordado además la importancia de extremar las medidas de higiene en la manipulación de alimentos para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  7. 7 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  10. 10 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi

Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi