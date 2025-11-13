Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi Se he detectado en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski

Ion M. Taus San Sebastián Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:07

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha lanzado una alerta tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en distintos lotes de queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca, de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski. La información llegó a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias de Navarra.

Los lotes afectados se han distribuido principalmente en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, aunque también llegaron a Castilla-La Mancha y Aragón, y no se descarta que puedan haberse redistribuido a otras regiones. Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan no consumir los productos afectados si se encuentran en los hogares.

Productos afectados Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de marca Beiardi Número de lote: 2528430. Fecha de caducidad: 29/09/2026. Peso de unidad: 500g

Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de marca Beiardi Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026. Peso de unidad: 3 Kg

Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de marca Beiardi Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 16/09/2026. Peso de unidad: 200g

Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de la marca La Borda de AGORT Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 12/09/2026. Peso de unidad: 3 kg

Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado, de marca Udabe Número de lote: 2528410.Fecha de caducidad: 22/10/2026. Peso de unidad: 250 g.

Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado, de marca Eroski Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 07/10/2026. Peso de unidad: 250 g.

Entre los productos afectados se encuentran diferentes variedades de queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca. Entre las marcas implicadas destacan Beiardi, con varios lotes de tamaños que van desde los 200 g hasta los 3 kg; La Borda de Agort, con unidades de 3 kg; y quesos ahumados de las marcas Udabe y Eroski, en envases de 250 g.

Vómitos, diarrea o fiebre

En caso de haber ingerido alguno de estos quesos y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se aconseja acudir a un centro de salud de inmediato. Asimismo, las mujeres embarazadas deben consultar las pautas de higiene alimentaria recogidas en la Guía del embarazo del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Salud ha recordado además la importancia de extremar las medidas de higiene en la manipulación de alimentos para evitar la contaminación cruzada con otros productos.