La advertencia de una cardióloga sobre la hipertensión: «Lo veo cada día en consulta y es muy peligroso»

La cardióloga Magdalena Perelló ha alertado sobre uno de los errores que ve a diario en consulta relacionado con la hipertensión. «Este error lo veo cada día en consulta y es muy peligroso», advierte la especialista, en un mensaje en redes sociales. Se refiere a una actitud más común de lo que parece: pacientes con hipertensión que, al sentirse bien, deciden no tomar su medicación.

«Pacientes que tienen la presión alta y dicen: 'como me encuentro bien, hoy no me tomo la pastilla'. Grave error, porque la hipertensión no da síntomas, no te duele, no te avisa, pero por dentro ya te está haciendo daño a tu corazón, a tus riñones y a tu cerebro», explicó la doctora Perelló, especialista en cardiología.

Recomendaciones de la cardióloga Magdalena Perelló para pacientes hipertensos: No interrumpas la medicación sin consultar al médico.

Haz controles regulares, incluso si te sientes bien.

Sigue una dieta baja en sal y rica en frutas y verduras.

Haz ejercicio moderado y constante.

Evita el tabaco y reduce el consumo de alcohol.

La hipertensión no avisa. Pero tú sí puedes actuar a tiempo.

La hipertensión arterial, conocida como el «asesino silencioso», es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares. El problema, según la doctora, es que muchos pacientes subestiman su gravedad por la falta de síntomas visibles. «Cada día sin tratamiento es un día más de presión silenciosa sobre tus arterias. No esperes a encontrarte mal para cuidarte. La salud no siempre avisa», añadió la especialista.