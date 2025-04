Adolescentes y sanitarios, los más castigados psicológicamente por la pandemia

La pandemia ha alterado nuestro estilo de vida, ha modificado costumbres, ha volteado expectativas, generado nuevas preocupaciones e incertidumbres, alimentado problemas, dudas e inseguridades... Un ... cóctel de difícil digestión que comprende los ámbitos familiar, social, laboral y económico, que ha habido que asimilar de forma tan repentina como acelerada y que, en mayor o menor medida, ha perturbado el normal funcionamiento de la mente de todos los ciudadanos.

Algunos, los más flexibles, adaptables, con buenas habilidades para resolver problemas, con tolerancia a la frustración, y que son capaces de detectar y aceptar un malestar psíquico, han sido capaces de sobrellevar mejor la situación. Pero una gran parte de la población se ha visto sometida a niveles extraordinarios de estrés, ansiedad y depresión que han dado lugar a insomnio, rumiación, desánimo, miedo, fobias, y situaciones más graves, como cuadros paranoides, depresivos, estrés postraumático, adicciones o trastornos alimenticios.

«Los sanitarios son fuertes, están habituados a situaciones duras y están resistiendo, pero llegará un día en el que hagan 'crack'» Ana Landa | Psiquiatra

Con el riesgo que siempre supone categorizar y generalizar, transcurrido ya más de un año de pandemia se puede determinar que probablemente los dos colectivos que más castigados han salido desde un punto de vista psíquico son los jóvenes y los profesionales sanitarios.

Los primeros, especialmente los adolescentes, porque aunque son los menos vulnerables al virus y los que menos consecuencias físicas están teniendo, han visto modificadas sus vidas en un momento clave del desarrollo humano. El confinamiento primero y las restricciones después han cortado de raíz la evolución natural de sus procesos de socialización, enamoramiento, etc., alterando su equilibrio relacional. Ello ha derivado en un aumento de los trastornos conductuales de niños y jóvenes que han necesitado atención psicológica y/o psiquiátrica.

En el caso de los profesionales sanitarios, particularmente los de primera línea (urgencias, intensivistas, primaria...) los efectos perniciosos nacen de que se han visto sometidos a una sobrecarga de trabajo descomunal que ha disparado los síntomas del llamado 'síndrome del quemado' o 'burn out'. Una situación que perdura, ahora incluso agravada en la cuarta ola, y que amenaza con «llevar a muchos de ellos a hacer 'crack' cualquier día».

Así lo corroboran Ana Landa y Fabián Hernández, psiquiatras de la Red de Salud Mental de Osakidetza en Gipuzkoa. Además de su labor en el sistema público, llevan a cabo desde su consulta Getaria 20 de San Sebastián un programa de apoyo psicológico específico para galenos en la crisis del coronavirus impulsado por el Colegio de Médicos de Gipuzkoa.

Agotamiento emocional

Landa remarca que, en el caso de los sanitarios, «muchos tienen la sensación de estar dando el 100% de su esfuerzo y aún así perciben que no son capaces de llegar a todos los pacientes ni de atenderlos como corresponde». Esa saturación, unida a que «fuera del trabajo no tienen tiempo para nada» y a «la observación de determinadas actitudes de una parte de la población», genera un «agotamiento emocional» que se suma al físico. A falta de estudios concretos en Euskadi, esta psiquiatra se ciñe a informes de otras comunidades y a su propia experiencia para asegurar que «más de la mitad de los profesionales sanitarios ha sufrido episodios de ansiedad o depresión».

Destaca que se trata de un colectivo «fuerte, acostumbrado al estrés y a lidiar con situaciones duras, pero la pandemia y sus efectos en ambulatorios y hospitales se está prolongando demasiado tiempo y, aunque la mayoría están resistiendo más allá de lo habitual, no van a poder aguantar este ritmo y llegará el día en que muchos hagan 'crack'».

«El sistema debe prepararse para un repunte de casos que puede afectar a amplias capas de la población» Fabián Hernández | Psiquiatra

Ese estrés, que ayuda a resistir a corto plazo, traerá consecuencias en el medio y largo. Hernández admite que hasta la fecha «hemos visto menos casos de los que preveíamos con consecuencias psíquicas graves, tanto entre los sanitarios como en la población en general», pero recuerda que ya al inicio de la pandemia se hablaba de que el coronavirus tendría tres grandes fases o crisis que se sucederían: la propia del Covid, la de otras patologías que no han sido adecuadamente detectadas o tratadas por la sobreatención que requiere el coronavirus, y la mental. «Aún estamos en la primera -recalca-, pero cuando esta se dé por superada, aflorará el estrés contenido y el sistema debe prepararse para una oleada de trastornos psíquicos que puede afectar a amplias capas de la población». Reclama en este punto «más recursos y más colaboración con Primaria».

Además de adolescentes y sanitarios, Landa y Hernández recuerdan, entre otros, a quienes han perdido repentinamente a seres queridos, a quienes se han quedado sin empleo o viven con la incertidumbre de si podrán mantenerlo, a quienes de pronto sufren dificultades financieras... Son situaciones angustiosas que pueden dar lugar a cuadros de estrés postraumático y que si no se detectan y tratan a tiempo pueden desembocar en un problema social serio. Porque, recalca Landa, «el estrés postraumático agudo de forma crónica mata».

«Síntoma no es enfermedad»

Álvaro Iruin, director de la Red de Salud Mental de Osakidetza en Gipuzkoa, comparte que «aún estamos en la ola del Covid, que no acabará hasta que la población no tenga la sensación de que la pandemia se ha superado». En tono prudente señala que «no sabemos seguro si llegará la tercera ola mental», aunque no lo descarta.

Ampliar Álvaro Iruin, director de la Red de Salud Mental de Osakidetza en Gipuzkoa. Arizmendi

Recuerda que a la red llegan «los casos más graves», y diferencia los «síntomas» que haya podido tener una parte de la población por la perturbación en sus vidas que ha supuesto la pandemia y que pueden ser abordados en Atención Primaria, de las «patologías que realmente pueden considerarse enfermedad mental».

Apunta en este sentido que «la psiquiatrización de la vida cotidiana es un problema» y recalca que «situaciones de ansiedad, tristeza, etc., pertenecen a la cotidianeidad, pueden surgir a lo largo de la vida y es lógico que afloren en una situación como esta, que genera emociones y sentimientos a los que no estamos acostumbrados. Pero no todos los síntomas son ni acaban en enfermedades mentales», insiste.

«El público infanto-juvenil es en el que más han crecido los casos graves y las hospitalizaciones, sobre todo entre los 16 y 18 años» Álvaro Iruin | Dtor. Red Salud Mental Gipuzkoa

Pone como ejemplo el programa especial de apoyo a profesionales, pacientes y familiares afectados por la pandemia puesto en marcha por la Red de Salud Mental, que entre abril de 2020 y el 31 de marzo pasado atendió en Gipuzkoa a 79 personas con «problemas de adaptación a la situación» (30 de ellas personal de Osakidetza). Tras ser tratadas, ninguno de los casos derivó en enfermedad mental como tal.

Respecto a las situaciones psiquiátricas graves, observa que el colectivo en el que más han crecido las derivaciones a la Red es el infanto-juvenil, sobre todo tras el verano. Del mismo modo, es entre los adolescentes donde se ha registrado un mayor incremento de ingresos hospitalarios por problemas mentales, «especialmente entre los 16 y los 18 años».

Iruin no entra en las causas de ese aumento-«analizo diagnósticos, no motivos»-, pero sí percibe que «no hay una variación notable» en el tipo de patologías por la pandemia, ni entre el público juvenil ni entre la población en general.