El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%

Osakidetza es la principal empresa de Euskadi. En ella trabajan más de 40.000 profesionales para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población. ... Pero es también uno de los ámbitos con mayor absentismo laboral del País Vasco. Las bajas por Incapacidad Temporal (IT) en el Servicio Vasco de Salud han vuelto a repuntar en este 2025, duplicando prácticamente las cifras de hace una década y situándose casi un punto y medio por encima de la tasa media de Euskadi, establecida en el 9,1%, según los últimos datos elaborados por el centro de estudios del mercado laboral Randstad Research a partir de datos del INE. Un análisis que mantiene alPaís Vasco por encima de la media de las comunidades autónomas.

En lo que respecta a Osakidetza, en la última década las incapacidades temporales entre sus trabajadores han experimentado un crecimiento notable. Las cifras prácticamente se han doblado. En 2014 la tasa de absentismo era del 5,8%, un valor que ha escalado hasta el 10,51% hasta agosto de este año, revertiendo una tendencia a la baja en los dos últimos ejercicios. El año más alto de la serie fue 2022, en plena pandemia, cuando se alcanzó el 10,99% en el Servicio Vasco de Salud, tal y como figura en un informe remitido por la consejería al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de información de Laura Garrido, del Grupo Popular Vasco.

Esos datos se refieren a las bajas laborales motivadas por enfermedad o accidente. Quedan excluidas otras ausencias como las relativas a los permisos de maternidad, paternidad y conciliación laboral, las huelgas y otro tipo de faltas. Estas últimas suelen abarcar una horquilla de entre el 6% y el 7%, según viene recogido en las memorias de Osakidetza.

Por especialidades, los cirujanos pediátricos y los pediatras de Urgencias son los que mayor absentismo acumulan

En la documentación que la consejería ha enviado a la Cámara vasca no se ofrecen tasas desglosadas por meses –en algunas épocas del año estas cifras pueden llegar a duplicarse–, pero sí por territorios segregadas por centros de salud, Puntos de Atención Continuada (PAC) y centros hospitalarios de las diferentes Organizaciones Integradas Sanitarias (OSI). Poniendo el foco en Gipuzkoa, la tasa de absentismo laboral se ha incrementado en lo que va de año en todas las OSI menos en una. La única donde han descendido estas ausencias es en la deTolosaldea, que cerró 2024 con una tasa del 7,33% y donde en agosto esa cifra menguó hasta el 6,87%. En las restantes, el absentismo ha continuado repuntando en mayor o menor medida.

PACs y consultorios

La organización sanitaria del territorio con mayor tasa de IT entre sus profesionales es la de Donostialdea, algo lógico teniendo en cuenta que tiene una plantilla más extensa que el resto y atiende también a un mayor número de población. Aquí las ausencias alcanzan el 10,16%. En general, el absentismo laboral tiene una mayor incidencia en los consultorios (en el de Mendaro llegaba al 20,16% en agosto o en el de Ormaiztegi, al 16,71%) o en los Puntos de Atención Continuada (40,66% en el de Elgoibar).

Eso no quita para que algunos centros de salud o ambulatorios también presenten tasas de absentismo abultadas, como es el caso, por ejemplo, de los de Pasai San Pedro (17,17%), Pasai Antxo (17,09%) o Aiete (14,44%), todos ellos pertenecientes a la OSIDonostialdea. También la Red de Salud Mental de Gipuzkoa, donde las ausencias escalan al 7,16%, un porcentaje sensiblemente superior al registrado en esta red asistencial a finales de 2024(6,81%).

A nivel de especialidades, el absentismo por incapacidad temporal es mayor en los cirujanos pediátricos (13,30%) y los pediatras de las Urgencias (11,19%) de los hospitales de Osakidetza. Aunque detrás de este hecho podría estar el estrecho contacto con niños enfermos que tienen estos facultativos y, por tanto, su mayor riesgo a sufrir un contagio que los colegas que ejercen en otros ámbitos.

Las ausencias por incapacidad temporal en 2024, con una tasa del 10,13%, se tradujeron en casi 7 millones de horas

En su respuesta, firmada por el propio consejero Alberto Martínez, el Departamento de Salud explica que Osakidetza aborda «desde todos los puntos de vista» estas inasistencias de sus profesionales.«No solo con los avances en la gestión presencial y de desburocratización de la Incapacidad Temporal que beneficiará a todos los trabajadores, sino también atendiendo a otras cuestiones que pudieran incidir, como puede ser la mejora de las medidas de conciliación entre la vida personal y laboral de nuestro personal, una posible flexibilidad horaria, etc…».

A ejercicio completo, el ServicioVasco de Salud cerró 2024 con un absentismo laboral del 10,13%, un 0,7% menos que el año anterior. Todas estas ausencias se traducen en casi 7 millones de horas, según la última memoria de Osakidetza.

Una de las últimas encuestas de la plataforma Lehen Arreta Arnasberritzen (LAA) situaba en el 95% el porcentaje de sanitarios de Osakidetza que trabajan en la AtenciónPrimaria y sufren 'burnout' o síndrome de desgaste profesional. Tres de cada cuatro en un nivel muy elevado, lo que podría explicar que el absentismo por IT se haya duplicado en la última década.